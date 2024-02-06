Российский комплекс способен бороться со всеми типами воздушных целей, в отличие от западных систем, пропускающих почти 100% баллистических ракет

Пусковая установка из состава ЗРК С-400 "Триумф". Фото:© Пресс-служба Минобороны России Давно известно, что Россия производит лучшие системы противовоздушной обороны в мире. И публикация в индийско-канадском аналитическом издании Eurasian Times является дополнительным тому подтверждением. В противном случае эксперты издания не стали бы уделять российскому оружию дополнительного внимания.

В материале зарубежных экспертов приводится ссылка на слова главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, сделанное во время проходящей в Саудовской Аравии оружейной выставки World Defense Show 2024. Михеев заявил, что комплекс ПВО С-400 "Триумф"доказал свою способность успешно поражать как аэродинамические, так и баллистические цели в реальных боевых условиях. И это на фоне сообщений о недостатках западных систем.

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Подчеркнув особенности комплекса С-400, Александр Михеев охарактеризовал его как лучшую в мире систему ПВО большой дальности, способную поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров, а баллистические на дальности до 60 километров. Радар системы может обнаруживать воздушные цели на удалении до 600 километров, а управляемые зенитные ракеты могут поражать аэродинамические и баллистические цели на различных высотах.

Также Михеев заявил, что опыт Специальной военной операции показал, что западные системы ПВО практически в 100% случаев пропускают баллистические цели. При этом глава "Рособоронэкспорта" не сообщил названия какой-либо конкретной западной системы, а констатировал общие недостатки.

Как пишет Eurasian Times, отсутствие конкретных упоминаний по данному поводу делает утверждение более общим и сосредоточенным на общей предполагаемой "неадекватности" современных западных систем противовоздушной обороны в продолжающемся конфликте.

Также издание сообщает о различия в "философии" подхода к построению систем ПВО в России и на Западе. Российские и западные системы созданы с учётом различных соображений, включающих типы угроз и военные доктрины. Россия исторически сосредоточила внимание на интегрированных системах противовоздушной обороны, предназначенных для противодействия различным угрозам. В то же время на Западе, особенно в странах НАТО, применяют более распределённый подход. Вся архитектура противовоздушной обороны Североатлантического альянса представляет собой совокупность национальных систем ПВО. Упор делается на совместные усилия. Соответственно, западная система ПВО менее централизована по сравнению с российской.

Eurasian Times, возвращаясь к словам главы "Рособоронэкспорта" о невозможности западных систем в 100% случаев перехватывать баллистические цели, упоминает исторические инциденты. Например, во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году американский ЗРК Patriot не смог перехватить иракскую баллистическую ракету "Скад", что поставило под сомнение эффективность американской системы. После чего американцы в процессе нескольких модернизаций значительно улучшили свой комплекс. И уже в 2003 году, во время операции "Свобода Ирака" комплекс Patriot продемонстрировал "заметное улучшение" характеристик. А с 2015 года "Пэтриоты" нейтрализовали множество ракет и дронов в ходе конфликта в Йемене.

В последнем случае эксперты издания явно лукавят. Возможно, что "Пэтриоты" и перехватывали множество йеменских ракет и беспилотников, однако они и пропустили немалое количество воздушных целей. Почему-то эти данные не приводятся. Например, в районе аэропорта Эр-Рияда "Пэтриот" выпустил целых 16 противоракет по всего лишь одной баллистической ракете хуситов. Последняя – это иранская ракета "Фатех", которая является сильно модернизированной копией советской дивизионной "Луны". А если взять недавнюю атаку на основную базу ВВС США в Ираке, когда "Пэтриот" пулял в белый свет как в копейку, выпустив полтора десятка противоракет?

Как пишет Eurasian Times, в условия нынешнего конфликта на Украине американская система ПВО получила похвалу за то, что якобы перехватила российские гиперзвуковые ракеты. Однако многие эксперты говорят что это выдумка, направленная на продвижение американских комплексов на международном рынке. Кроме того, сам Киев признался, что подразделения ПВО Украины не смогли перехватить ни одной старой сверхзвуковой ракеты X-22.