Французы решили улучшить свою артиллерийскую установку и привлекли немцев

Французская 155-мм самоходная гаубица CAESAR. Фото: NICOLAS TUCAT / AFP Французская колёсная самоходная артиллерийская установка CAESAR, разработанная и выпускающаяся компанией KNDS Nexter [ранее Nexter Group, прим.] по праву считается одной из лучших в своём классе. Установка оснащена гаубицей 155-мм гаубицей TR F1 с длиной ствола 52 калибра. Дальность стрельбы орудия составляет более 40 километров при использовании осколочно-фугасного снаряда с донным газогенератором. А при использовании нового дальнобойного снаряда V-LAP максимальная дальность стрельбы превышает 55 километров. Орудие может использовать весь спектр совместимых снарядов.

Сама установка универсальная и может монтироваться на различные автомобильные шасси с колёсными формулами 6х6 или 8х8. Всё зависит исключительно от пожеланий конкретного заказчика. Наиболее часто встречающиеся шасси – Renault Sherpa 5, Mercedes-Benz Unimog и Tatra 815-7. Первые два имеют колёсную формулу 6х6, чешское шасси имеет колёсную формулу 8х8.

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В общем, достаточно серьёзная артиллерийская установка. Следует признать, что заклятые недруги всё же умеют создавать весьма хорошие образцы артиллерийских систем. А теперь этот CAESAR станет ещё опаснее. Об этом сообщил профильный военно-аналитический ресурс Defence24.

Издание ссылается на министра обороны Франции Себастьяна Лекарню, который заявил, что в артиллерийских системах CAESAR будет использоваться искусственный интеллект. И использоваться этот ИИ будет для повышения эффективности стрельбы. Предполагается, что внедрение искусственного интеллекта позволит повысить точность стрельбы и, как следствие, приведёт к экономии 30% боеприпасов, необходимых для выполнения задач. Кроме того, ИИ позволит расставлять приоритеты целей.

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За работу по внедрению искусственного интеллекта во французские артиллерийские системы будет отвечать немецкий стартап Helsing AI. Инвесторы уже вложили в него средства. Среди инвесторов шведский концерн Saab или венчурная компания General Catalyst.