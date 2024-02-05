Украина весьма активно распродавала советское вооружение. Два проданных истребителя Су-27 оказались в США, где были переоборудованы для выполнения геологоразведки

Истребитель Су-27УБ ВВС Украины. Фото: Mike Freer / Global Look Press

После распада Советского Союза в 1991 году состоялся раздел и некогда могучих Вооружённых сил СССР. Раздел проходил по территориальному принципу – какие части и вооружения находились на территории бывшей советской республики, те ей и доставались. Исключение составило ядерное оружие, которое полностью было вывезено на территорию России. Государства, получившие независимость, по-разному распорядились бывшим советским наследием. О судьбе пары истребителей Су-27, среди прочего доставшихся незалежной, рассказало профильное американское издание Military Watch. Оказывается, что эти самолёты могли бы заниматься... нефтеразведкой!

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После распада СССР Штаты приобрели на тот момент лучшие советские истребители Су-27 и МиГ-29 у Белоруссии и Молдовы. Эти самолёты нужны были для испытаний и тренировок. В последнем случае им отводилась роль противника. Вторичной целью покупки молдавских МиГов стало то, чтобы сорвать готовившуюся сделку по продаже этих самолётов Ирану. Тегеран приобрел некоторое количество МиГ-29 у СССР и намеревался расширить их парк. На тот момент Иран не мог купить аналогичные самолёты у России, поскольку Вашингтон смог оказать давление на Москву, чтобы она прекратила продажи оружия Тегерану. Что касается белорусских Су-27, то Минск распродавал те боевые самолёты, которые попросту не мог содержать. Немногочисленные самолёты МиГ-25БМ, предназначенные для прорыва ПВО, были быстро выведены из эксплуатации, а бомбардировщики Су-24М отправлены на хранение. Затем часть бомбардировщиков была продана Судану. Истребители Су-27 оставались на службе в ВВС Белоруссии до 2012 года, после чего были сняты с вооружения из-за чрезмерных эксплуатационных расходов. Для обеспечения ПВО Минск стал полагаться на более лёгкие МиГ-29.

Приобретённые у Белоруссии истребители Су-27 базировались в так называемой зоне 51 [это засекреченный объект ВВС США на испытательном и тренировочном полигоне Невады, прим.]. В то же время частная фирма Terralliance Technologies хотела приобрести аналогичные самолёты, чтобы перепрофилировать их для геологоразведки! Компания изыскивала возможности для разведки нефтяных месторождений на четырёх континентах и нуждалась в самолёте с большой дальностью полёта, подходящим для картографирования и способном нести крупные специальные приборы. Из-за своих характеристик, а также из-за того, что у Украины было более 70 самолётов Су-27, выбор был сделан.

Один из двух истребителей Су-27УБ, купленный у Украины американской фирмой Terralliance Technologies. Источник фото: nationalmuseum.af.mil

Два истребителя Су-27, выпущенных в 1988 году, были куплены у Украины всего за 22 миллиона долларов. В данном случае речь идёт о двухместных Су-27УБ, сделка состоялась, предположительно, в период президентства Ющенко [прим.]. Как считают эксперты Military Watch, на такой шаг руководство Украины пошло из-за ограниченного оборонного бюджета (неспособности содержать все имеющиеся Су-27), отсутствия предполагаемых угроз, а также в связи с позитивными отношениями как с Россией, так и с Западом.

Самолёты были разобраны и модифицированы с целью интеграции западной электроники. Но этим Су-27, ставших американскими, так и не суждено было разведывать нефть. После модернизации и последовавших первых лётных испытаний фирма Terralliance Technologies обанкротилась. И самолёты были проданы правительству США. В материале Military Watch говорится о том, что в то время самолёты эксплуатировались фирмой Tactical Air Support, которая специализировалась на обучении американских военных лётчиков. Пилоты компании играли роль условного противника.

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P.S. Насколько известно, в 2018 году оба самолёт были выкуплены Национальным музеем США. Теперь они выставлены в его экспозиции (один точно).