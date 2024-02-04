О проблемах Королевского военно-морского флота

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth. Фото из открытых источников

Ещё одно доказательство того, что Великобритания уже давно не та "Владычица морей", которой она когда-то являлась. Чтобы владеть морями и океанами, нужен флот. А с флотом у современных последователей "морских волков" всё не очень хорошо. Неудачи преследуют Royal Navy (Королевский флот) одна за другой.

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Британцы то новейший самолёт утопят, то ремонт атомной подводной лодки при помощи суперклея произведут, то гребной вал авианосца погнут... И это только те проблемы, которые на поверхности. А ещё Королевский флот испытывает острую нехватку в личном составе, поэтому вынужден ставить "на прикол" вполне боеспособные фрегаты, чтобы их экипажами укомплектовать новые корабли.

Недавно западные СМИ с помпой объявили, что британский авианосец HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") примет участие в учениях Steadfast Defender 2024, крупнейших военных манёврах НАТО с момента окончания холодной войны. Этот корабль, который является гордостью британцев и флагманом Королевского флота, по замыслу должен был возглавить авианосную ударную группу в Северной Атлантике. Однако что-то пошло не так...

По данным агентства Bloomberg, выход авианосца HMS Queen Elizabeth в море был отменён "в последний момент". Как сообщил Королевский флот, плановые предрейсовые проверки выявили проблему с муфтой на гребном валу правого борта. Поэтому корабль не выйдет в море в запланированную дату (4 февраля). И британские моряки тут же бодро отрапортовали, что однотипный авианосец HMS Prince of Wales ("Принц Уэльский") заменит вышедший из строя корабль и как можно скорее займёт своё место в стройных рядах НАТО, чтобы принять участие в учениях Steadfast Defender 2024.

Bloomberg отмечает, что выход из строя авианосца HMS Queen Elizabeth может повлиять на способность Королевского флота развернуть в Красном море авианосную группу, которую предлагалось задействовать для борьбы с йеменскими хуситами.

Что касается "Принца Уэльского", то во время учений он возглавит ударную авианосную группу в составе восьми кораблей. Кроме самого авианосца, в неё войдут фрегат HMS Somerset и два танкера класса Tide из Вспомогательного Королевского флота "при поддержке кораблей США, Испании и Дании".

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Наглядная демонстрация "мощи" Королевского флота. Британцы не могут даже сформировать полноценную АУГ. Они смогли выделить только один фрегат (и ни одного эсминца сопровождения). Танкеры не в счёт. Вероятно, на эсминец "расщедрятся" американцы. Что касается Испании и Дании, то от них будут только фрегаты.