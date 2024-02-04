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crazycat21
СМИ: США требуют с Турции деньги за техническое обслуживание непоставленных истребителей F-35
Американцы исключили Турцию из совместной программы, присвоили деньги и построенные самолёты. Теперь они требуют с Анкары средства за "парковку" истребителей

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Истребитель F-35A. Фото: ВВС США

Турция с самого начала принимала весьма активное участие в программе JSF (Joint Strike Fighter – единый ударный истребитель), результатом которой стал расхваленный самолёт-невидимка пятого поколения F-35 Lightning II. Турецкие предприятия были задействованы в выпуске критически важных комплектующих для американского самолёта. Если точнее, то местные заводы производили 817 элементов планера (из 24 тысяч) и 188 элементов двигателя (из 3 тысяч), всего 1005 элементов.

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Кроме того, официальная Анкара намеревалась приобрести около 100 истребителей F-35 и даже внесла за них аванс в размере 1,4 миллиарда долларов. А компания Lockheed Martin даже успела построить для партнёров шесть самолётов данного типа (в других источниках указано восемь машин). Данные самолёты остались на территории Штатов и предназначались для обучения турецких лётчиков и инженеров.

Но после того, как Турция приобрела у России новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", в Вашингтоне посчитали это вопиющим шагом и "отлучили" Анкару от участия в программе F-35. Что касается построенных для турецкой стороны самолётов, то сообщалось, что их должен был выкупить Пентагон для нужд собственных ВВС.

Но самое интересное началось только сейчас. Как сообщило турецкое издание Aydınlık, США стали требовать с Турции компенсацию за те самые непоставленные истребители F-35. Точнее, даже не за них, а за их техническое обслуживание. Как говорится в материале, данные самолёты находились на хранении целых шесть лет. Они стоят в особом ангаре и требуют ежемесячного технического обслуживания. Стоимость своих требований американская сторона оценила в 30 миллионов долларов.

Впервые Штаты обратились с требованием оплатить обслуживание самолётов ещё в 2022 году. И это вопрос был поднят после того, как Вашингтон одобрил поставку Анкаре 40 новых истребителей F-16 и 80 комплектов модернизации к аналогичным машинам. Стоимость контракта оценивается в 23 миллиарда долларов.

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Эта история ещё раз доказывает, что по ту сторону океана находятся настоящие "джентльмены", которым принято верить, но этого делать не стоит. Дело в том, что ещё летом 2020 года Пентагон выкупил у корпорации Lockheed Martin восемь (!) изначально построенных для Турции самолётов. Была названа стоимость покупки. Она составила 862 миллиона долларов. И тут же американцы "втирают" про шестилетнее обслуживание самолётов. Бизнес – ничего личного.

#новости #сша #политика #оружие #турция #истребители #f-35 #боевая авиация #военные новости
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