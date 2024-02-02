Американцы проводят очередные масштабные военно-воздушные учения

Стратегические бомбардировщики B-2 Spirit во время учений Bamboo Eagle. Фото: ВВС США

Как сообщил профильный ресурс Flugrevue в настоящее время более 150 самолётов действуют с аэродромов, расположенных в юго-западной части Соединённых Штатов в рамках моделируемого конфликта в Тихоокеанском регионе. Манёвры под названием Bamboo Eagle ("Бамбуковый орёл") проводятся впервые. Откуда такое необычное название, пока остаётся неизвестным. Новые учения являются дальнейшим продолжением первого в этом году мероприятия Red Flag, которое проходило на авиационной базе Неллис с 15 по 26 января.

реклама

Новые учения стартовали 26 января. Их продолжительность составляет 8 дней. "Бамбуковый орёл" проводится под руководством Центра боевых действий ВВС США из Неллиса. Основное внимание уделяется 3-му воздушному экспедиционному крылу (AEW) из Эльмендорфа, штат Аляска. Это крыло должно проверить свои структуры управления в ходе быстрого развёртывания на большие расстояния в "реалистичных оперативных условиях".

В Bamboo Eagle принимают участия все четыре рода вооружённых сил США. Задействованы около 3000 человек личного состава и более 150 самолётов из 20 подразделений. Полеты проводятся с более чем десяти аэродромов, включая авиабазы ВМС Норт-Айленд и Пойнт-Мугу, а также авиабазы Бил, Кэмп-Шванцтон, Эдвардс и Трэвис. Однако главная роль отводится авиабазе Неллис.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Новый аспект манёвров "Бамбуковый орёл" заключается в управлении, планировании и выполнении задач четырёх истребительных эскадрилий и транспортного подразделения под руководством 3-го крыла ДРЛО, Все эти подразделения распределены по четырём разным аэродромам. Такое распределение даёт возможность отработать единую структуру командования. Как заявил один из командиров подразделений, американские лётчики учатся проводить гибкие боевые операции.