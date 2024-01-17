Глава правительства Словакии дал понять, что западное оружие не поможет Украине, а Евросоюз может бесследно потерять ещё €50 миллиардов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Global Look Press / ZUMAPRESS.com / Mateusz Wlodarczyk

Похоже, в стройных рядах коллективных европейцев наметился раскол. Единственной страной Евросоюза, которая не оказывала военную "помощь" Украине, изначально была Венгрия. Конечно, официальный Будапешт оказывал определенную поддержку сопредельной территории, но в плане поставок вооружения венгерский премьер-министр Виктор Орбан с самого начала занял принципиальную позицию и сказал своё категоричное "нет".

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В то же время граничащая с Венгрией Словакия с самого начала Специальной военной операции предприняла всё, чтобы продемонстрировать коллективному Западу привержённость европейским и трансатлантическим ценностям. Было это ещё при проамериканском правительстве, возглавляемом Зузаной Чапутовой. Но после очередных выборов, по результатам которой премьер-министром страны стал социалист Роберт Фицо, официальная Братислава серьёзно сменила свою риторику. Фицо сразу же заявил, что против поставок вооружения на Украину. Кроме того, он дал понять, что Словакия также против дальнейшего финансирования Киева.

Свою точку зрения на происходящее на сопредельной территории премьер-министр Словакии ещё раз повторил во время совместной пресс-конференции после встречи со своими венгерским коллегой Виктором Орабаном. Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Это [конфликт на Украине] не имеет военного решения, – сказал Фицо. – Украинская армия потеряла сейчас способность вести равную дуэль с РФ".

По мнению Роберта Фицо, если военная поддержка Украины со стороны Евросоюза будет продолжена, то ситуация всё равно не изменится и через три года. Страны Европы только потеряют €50 миллиардов [средства, предлагаемые для поддержки Киева], а у каждой из противоборствующих сторон будут дополнительные жертвы. Россия как и прежде будет контролировать Донецк и Луганск и, конечно, никуда не сдвинется с Крыма. При этом российская переговорная позиция заметно улучшиться.

Глава правительства Словакии заявил, что как словак он с большим огорчением смотрит на то, как славяне уничтожают друг друга из-за геополитических интересов "некоторых сил" Запада. Именно из-за этих сил и начался конфликт. Роберт Фицо призвал руководствоваться здравым смыслом и прекратить попытки ослабить Россию при помощи Украины. Это бесполезно. Премьер-министр Словакии отметил, что российская экономика по-прежнему работает, а сама Россия становится всё более самодостаточной.

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Роберт Фицо заявил, что Словакия и дальше будет оказывать Украине гуманитарную помощь, но о поставках вооружения речи не идёт.