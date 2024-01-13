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crazycat21
Россия использует комплекс "Пенициллин" для обнаружения артиллерии ВСУ
Минобороны России рассказало об эффективной работе комплекса звукометрической разведки

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Комплекс звукометрической артиллерийской разведки "Пенициллин". Фото: Ростех

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на очередную сводку Министерства обороны РФ, расчёт комплекса "Пенициллин" артиллерийской разведки Западной группировки войск вскрыл местоположение позиций артиллерийских батарей противника и помог скорректировать огонь российских орудий.

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Произошло это на купянском направлении. Комплекс артиллерийской разведки был развёрнут на особо активном участке фронта. С его помощью артразведчики смогли засечь действия противника на глубине фронта около 25 километров (по радиусу). Одновременно работала артиллерия. 

Как отмечают в военном ведомстве, комплекс "Пенициллин" способен засечь выстрел орудия на дальности до 50 километров. Это возможно благодаря высокой чувствительности звуковых датчиков. Комплекс эффективен даже при плохих метеорологических условиях. И он позволяет в разы повысить эффективность артиллерии при подавлении артиллерии противника. 

"Пенициллин" – комплекс звукометрической артиллерийской разведки. Основной функцией комплекса является фиксация звуковых волн, возникающих при стрельбе из ствольной артиллерии, миномётов и РСЗО. Кроме того, комплекс способен засекать пуски зенитных и тактических ракет. Звуковые волны фиксируются датчиками, расположенными на удалении от аппаратной. 

Продуманное территориальное расположение датчиков в сочетании с оптимальным позиционированием позволяет специализированному компьютерному программному обеспечению с высокой точностью определять огневые позиции противника. Сама шумоизмерительная система работает в режиме пассивного радиоизлучения, поэтому противник не может его обнаружить и подавить средствами системами РЭБ. 

Комплекс состоит из четырех звукотепловых локаторов, стабилизационной платформы и оптико-электронного модуля. Последний предназначен для определения шумов и кинетической энергии. Система полностью отличается высокой скоростью обработки данных и полностью автоматизирована во избежание пресловутого "человеческого фактора".

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"Пенициллин" был принят на вооружение российской армии в 2020 году.

#новости #техника #армия #оружие #военный #артиллерия
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