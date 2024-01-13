В интервью изданию командующий Сухопутными войсками озвучил, чего бы Киев хотел получить от Запада

Штурмовики A-10 Thunderbolt II. Фото: ВВС США

На протяжении длительного времени коллективный Запад оказывает Киеву военную "помощь". Одним из элементов этой помощи стало согласие на передачу истребителей F-16 американского производства. И то после многочисленных требований Киева и, видимо, нажима из Вашингтона. На роль стран-доноров были назначены Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Первой поделится своими довольно возрастными самолётами (машинам около 40 лет) должна была Дания. Передача первых шести машин должна была состоятся до конца 2023 года. Однако что-то пошло не так и передачу самолётов отложили на срок до шести месяцев.

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Теперь же, не дождавшись истребителей, Украина требует от Запада ударные самолёты, а именно штурмовики A-10 Thunderbolt II. Да, не явно, без топанья ногами, но требует. Об этом можно судить по эксклюзивному интервью, которое дал агентству Reuters командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский. Как говорится в материале, интервью было дано в пятницу 12 января в "неизвестном месте" в северо-восточном районе Харькова.

Командующий Сухопутными войсками заявил, что Киеву необходимо больше самолётов для ведения боевых действий, такие как штурмовики A-10 Thunderbolt II для поддержки пехоты, и самолёты, способные стрелять ракетами большой дальности.

Я бы говорил об А-10 как о варианте, если они нам будут переданы... это не новая машина, а надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах, и имеющая широкий набор вооружения для уничтожение наземных целей для помощи пехоте.

Как отмечает Reuters, призыв Сырского прозвучал на фоне того, что американские законодатели так и не смогли согласовать очередной крупный пакет военной помощи для Украины. По мнению Сырского, штурмовики A-10 окажут решающую поддержку сухопутным войскам, когда они попытаются перехватить инициативу у хорошо оснащённых российских войск.

"Он [штурмовик A-10] предназначен для поражения наземных целей: танков, артиллерии... всего, что противостоит пехоте", - сказал он.

Кроме того, Сырский считает что значительную роль могут сыграть ударные вертолёты (AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra) и многоцелевые UH-60 Black Hawk.

Аппетиты Киева только растут. Конечно, можно было бы назвать перечисленное личным мнением Сырского. Но с учётом высокого положения этого военного, вероятно, это мнение киевских властей. Услышат ли эти запросы в Вашингтоне? Маловероятно, там прямо сказали, что денег нет. Возможно, пока, но их нет. Кроме того, есть ещё целый ряд нюансов.

Во-первых, штурмовики A-10 Thunderbolt II стоят на вооружении только ВВС и Национальной гвардии США. Самолёты данного типа никогда и никому не продавались и не передавались, даже союзникам по НАТО.

Во-вторых, данный штурмовик довольно сложен в пилотировании, для этого типа нужны лётчики высокой квалификации.

В-третьих, где Киев намерен брать лётчиков?

В-четвёртых, Пентагон давно желает провести постепенное сокращение парка таких самолётов, но американские законодатели не дают. Значит, в Вашингтоне просчитывают какие-то варианты, к чему-то готовятся и решили придержать самолёты для себя.

В-пятых, даже устаревшие штурмовики стоят денег. А по ту сторону океана деньги считать умеют.

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В общем, штурмовиков Киеву не видать.