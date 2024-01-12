Американские эксперты сделали вывод об эффективности связки самолётов ДРЛОиУ и средств ПВО

Самолёт A-50У. Фото: globallookpress.com

Иностранные эксперты и аналитике пристально следят за тем, что происходит в зоне проведения Специальной военной операции. Они следят за всем: за тем какую тактику применяют ВС России, за тем какое, вооружение используется на том или ином участке фронта. А потом делают свои умозаключения.

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Очередное такое умозаключение было опубликовано на страницах профильного ресурса Military Watch. Данное электронный ресурс имеет американскую "прописку". В новой публикации говорится о том, что Россия всё чаще применяет самолёты A-50 для выслеживания последних истребителей Воздушных сил Украины.

A-50У – это самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Отечественный аналог буржуйского Boeing E-3 Sentry.

Зарубежные аналитики отметили, что всё больше сообщений из различных источников говорят о том, что Воздушные силы Украины несут тяжёлые потери. Кроме того, риск для оставшихся авиационных подразделений увеличивается из-за сильно истощённой украинской ПВО. При этом появляется всё больше информации о том, что Россия стала чаще использовать свои "летающие радары" A-50У для "нейтрализации" самолётов противника.

Как отмечает издание, Министерство обороны России стало инвестировать в модернизацию своёго парка самолётов ДРЛОиУ в 2010-х годах. В настоящее время на вооружении ВКС России, по разным данным, имеется несколько таких модернизированных машин.

Советская версия самолёта A-50 находится на вооружении с 1985 года, но до последней модернизации была устаревшей для ведения войны 21-го века [это по мнению заокеанских аналитиков]. Модернизированная версия имеет ряд преимуществ. A-50У имеет на 15-20 процентов увеличенную "автономность", что позволяет самолёту находится в воздухе до 9 часов без дозаправки. Кроме того, обновлённый радар "Шмель 2" обеспечивает лучшую по сравнению с предшественником ситуационную осведомлённость. Новый радар способен обнаружить пуск ракет на дистанции до 1000 километров, а дальность обнаружения воздушных целей типа "истребитель" возросла на треть в сравнении со старой версией радара. Самолёт A-50У может одновременно отслеживать до 300 целей и наводить на них до 40 истребителей.

В последнее время ВКС России стали всё чаще использовать свои "летающие радары" в операциях против украинской боевой авиации. Эти самолёты обеспечивают поддержку не только истребителям ВКС России, но наземным средствам ПВО. Отмечено, что одним из наиболее примечательных примеров такого взаимодействия стало наведение зенитной ракеты 40Н6 из состава комплекса ПВО на маловысотную цель, находящуюся на удалении 400 километров. Цель была уничтожена. Без воздушного наведения обычная зенитная ракета в цель бы не попала из-за кривизны Земли. Непревзойдённая ситуационная осведомлённость A-50У, а так же его способность отличать низколетящие цели от наземных помех, сделали этот самолёт дополнительной платформой для наведения средств ПВО.

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Зарубежные аналитики констатируют, что такое применение самолётов ДРЛОиУ представляет собой один из видов сложных операций, проведение которых даёт Вооружённым силам России бесценный опыт. А постановка на вооружение систем С-500 с дальностью пуска ракет до 600 километров ещё больше повысит роль самолётов ДРЛОиУ в обеспечении противовоздушной обороны.