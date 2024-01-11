Руководитель внешнеполитического ведомства Латвии недвусмысленно намекнул на собственную кандидатуру

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш. Фото: © EPA-EFE / TOMS KALNINS

В настоящее время генеральным секретарём Североатлантического альянса является норвежец Йенс Столтенберг. Тот самый, который говорил, что НАТО является сугубо "оборонительным" альянсом. Свою должность Столтенберг занимает с 2014 года, его полномочия неоднократно продлевались. Но и они не вечны. Пора освобождать кресло для других, 1 октября 2024 года Столтенберг должен уйти в отставку, а у "самого миролюбивого" альянса в мире должен появится новый руководитель, который будет направлять действия этого сборища в нужное русло. Хотя всему миру давно известно, что настоящие кукловоды находятся по другую сторону океана.

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За пост генсека альянса развернулась настоящая "драка". Одним из кандидатов на это кресло заявлен действующий глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш. И, похоже, он всерьёз намерен добиться успеха. Это если судить по одному из его заявлений.

Как пишет издание Politico, глава латвийского внешнеполитического ведомства заявил о том, что пост генсека НАТО должен достаться представителю той страны, которая "платит за оборону". Понятно, что в данном случае он имел в виду себя.

"Латвия инвестирует «около 2,4 процента нашего ВВП в оборону в этом году, и мы планируем увеличить эту цифру до 3 процентов в ближайшие три года. Мы как бы вкладываем наши деньги в то, о чем говорим", – добавил министр иностранных дел. "Я думаю, что для любого генерального секретаря важно иметь возможность поговорить с теми членами, которые еще этого не делают."

Помимо главы МИД Латвии на пост генерального секретаря НАТО также претендуют премьер-министр Эстонии Кая Каллас и уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Politico отмечает, что последний является явным фаворитом на занятие высокой должности. Но в последнее время Рютте столкнулся с критикой за то, что его страна не смогла достигнуть целевых расходов на оборону в размере 2% от ВВП. А если победит Кая Каллас, то она станет первой женщиной на посту генсека НАТО.

В общем, у них там свои "тёрки". Для России неважно, кто станет новым генсеком НАТО. Это ничего не изменит в глобальном противостоянии. Всё три кандидата являются ярыми русофобами.

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Ещё удивительны слова главы МИД Латвии про платежи за оборону. Если бы его страна в свое время не развернулась в сторону запада, если бы латвийские политики не проводили агрессивную антироссийскую политику, то и платить бы "за оборону" не надо было. Эти 2% национального ВВП можно было бы направить на социальные расходы. Ведь когда-то Латвия была настоящей витриной великого государства, её лицом. В каком положении она находится сейчас в коллективной Европе, говорить не надо.