В Европе вдруг заговорили о необходимости мирного урегулирования украинского вопроса

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: La Stampa

Гвидо Крозетто, глава оборонного ведомства Италии, заявил, что пришло время проложить путь к миру между Россией и Украиной. При этом политик отметил, что твёрдая поддержка Киева со стороны Запада имеет "решающее" значение для обеспечения переговорного процесс. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Как говорится в сообщении, министр заявил итальянскому парламенту, что контрнаступление 2023 не принесло желаемого результата. Поэтому к военной ситуации необходимо относится реалистично.

"С этой точки зрения... кажется, что пришло время для острой дипломатии наряду с военной поддержкой, поскольку с обеих сторон поступает ряд важных сигналов", – сказал Крозетто.

Reuters заявляет, что Россия "постепенно" демонстрирует готовность к ведению переговоров. В то же время Россия наглядно демонстрирует готовность защищать свою экономику. А позиция Украины уже не такая бескомпромиссная, как была ранее. Россия готова к переговорам, если Украина признает новые реалии.

Министр обороны Италии отметил, что на Украине внутренние силы, похоже, уже не так един, как в прошлом. Это касается политики президента Зеленского.

Интересно, а что случилось? Это если учесть тот факт, что господин Гвидо Крозетто является членом партии "Братья Италии", которой руководит нынешняя премьер-министр страны Джорджия Мелони. А последняя не замечена в проявлении дружелюбия к России. Кроме того, сам Крозетто, по заявлению Reuters, является решительным сторонником Киева. А тут из "ястребов" сразу в "голуби мира"?

Похоже, в западных столицах стали осознавать, что проигрывают. Россию не победить, а украинский проект превратился для коллективного Запада в чемодан без ручки. В то же время необходимо понимать, что представители Запада постоянно "лукавят". А если по-простому, то постоянно врут. Поэтому заявления о переговорах могут быть и попыткой выиграть время.

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Что касается России, то она никогда не отказывалась от мирного урегулирования. Об этом неоднократно говорили и Президент Владимир Путин, и глава МИД Сергей Лавров. Просто в Киеве этого, под давлением Запада, не захотели. А ведь у Киева ещё весной был неплохой шанс... Более того, Зеленский фактически сам себе запретил какие-то либо переговоры на законодательном уровне. Позиция российской стороны не меняется. В конце декабря Владимир Путин ещё раз повторил, что Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с США, и с Европой, но только с учётом собственных интересов. То есть на своих условиях.