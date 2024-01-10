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crazycat21
Серийное производство планирующих бомб "Дрель" будет начато в 2024 году – ТАСС
В скором времени в арсенале ВКС России появится новый эффективный авиационный боеприпас

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Планирующая авиабомба "Дрель". Фото: © Дмитрий Решетников / ТАСС

Российская оборонная промышленность смогла мобилизоваться и перейти на военные рельсы. Назло бывшим западным "партнёрам" (а по факту заклятым недругам), которые надеялись, что санкции задушат российскую экономику. Количество выпускаемого вооружения только растёт. В конце 2023 глава "Ростеха" Сергей Чемезов, докладывая президенту России Владимиру Путину, сообщил что производство боеприпасов для ствольной артиллерии, РСЗО и стрелкового оружия увеличилось в 50 раз, производство лёгкой бронетехники – в 5,5 раз, а выпуск танков – в 7 раз. 

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Вместе с уже известными и хорошо зарекомендовавшими себя образцами вооружения в войска поступают и оружейные новинки, которые до Специальной военной операции нигде не применялись. К последним относится и УПМК – универсальные модули планирования и коррекции. Эти изделия позволили превратить старый добрый "чугуний" – авиационные бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500 в эффективное, высокоточное и дальнобойное оружие. Бомбы с УМПК позволяют самолётам ВКС России поражать цели, не входя в зону ПВО противника. Но и это ещё не всё! 

Уже в скором времени на вооружении ВКС России появится ещё одно очень эффективное авиационное средство поражения – планирующая бомба "Дрель". Серийное производство таких изделий начнётся в текущем году. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на корпорацию "Ростех".

Как говорится в сообщении, новейший боеприпас прошёл все испытания, определённые заказчиком [Минобороны РФ, прим.]. И, похоже, эти испытания носили совсем не только полигонный характер. Заявлено, что информация по применению бомб "Дрель" в зоне СВО является закрытой. Изготовление первой серийной партии таких бомб запланировано на 2024 год. Также в сообщении говорится о том, что "Ростех" занимается разработкой некоторых боевых частей для бомб. 

Планирующая авиационная бомба "Дрель" разработана НПО "Базальт". Она предназначена для уничтожения танков, радиолокационных станций и средств ПВО. Как заявляет разработчик, её практически невозможно увидеть на радарах. Согласно данным открытых источников, дальность планирования составляет 30 километров, что позволяет экипажам самолётов не входить в зону ПВО противника.

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Есть у новой бомбы ещё одна "фишка". Согласно тем же открытым данным, каждое такое изделие оснащено 15 самоприцеливающимся боевыми элементами. Последние спускаются на цели на парашютах. То есть у каждого боевого элемента есть своя цель! Эти боеприпасы очень эффективны против танков, поскольку поражают их в наименее защищённую верхнюю проекцию. Наведение осуществляется при помощи радарных и инфракрасных сенсоров. Кроме того, каждый боевой элемент имеет механизм самоликвидации. Если через определённое время не произошла сработка, то элемент самоуничтожается. 

#новости #армия #оружие #военный #вкс #умпк #планирующие бомбы #дрель
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