Вашингтон сразу же, в привычной для себя манере, нашёл виноватых в инциденте, произошедшем в Индийском океане

Танкер Chem Pluto. Фото: Береговая охрана Индии

В субботу 24 декабря танкер-химовоз Chem Pluto, шедший под флагом Либерии, но принадлежащий Японии и "управляемый" Нидерландами, был атакован неизвестным беспилотником-камикадзе [в данном случае, вероятно, подразумевается фрахт судна Нидерландами, прим.]. Инцидент произошёл в 200 морских милях от побережья Индии. Как сообщается, пострадавших в ходе атаки не было.

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Кто виноват в произошедшем? В Вашингтоне в привычной для себя манере сразу указали на того, кто мог бы это сделать – Иран. США обвиняют Иран в нападении на танкер в Индийском океане. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Как говорится в материале этого информационного агентства, Пентагон заявил, что именно Иран запустил дрон-камикадзе в направлении танкера.

Bloomberg пишет, что последнее заявление усиливает напряжённость в отношениях между США и Ираном. Штаты и ранее обвиняли Иран в нападения боевиков-хуситов из Йемена на торговые суда в Красном море. В свою очередь, хуситы заявили, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа.

Отмечено, что нападения хуситов на гражданские суда вызвали настоящую панику в регионе, на который приходится 12% мировой торговли. Крупнейшие мировые грузоотправители контейнеров и нефти вынуждены были перенаправить суда на другие водные пути, а забастовки взбудоражили рынки судоходства и привели к росту цен на нефть. В результате всего этого США были вынуждены сформировать коалицию для защиты судоходства в акватории Красного моря.

В своих обвинениях Белый дом (соответственно, Пентагон тоже) ссылается на некие разведывательные данные. Как заявили в Белом доме, Иран был "глубоко вовлечён" в планирование атак хуситов, а так же предоставлял им оружие, финансирование и проводил обучение.

В Иране отреагировали на обвинения. Хосейн Амир Абдоллахиян, глава МИД государства, заявил что обвинение является необоснованным. С его слов, такие нападения являются частным решением Йемена, направленным в поддержку сектора Газа. При этом министр уточнили, что судоходство в Красном море не будет безопасным до тех пор, пока Израиль проводит военную операцию в секторе Газа.

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Американцы традиционно в своём репертуаре. Очередные "хайли-лайкли" без каких-либо явных доказательств, лишь ссылка на какие-то данные разведки. Вообще иногда создаётся впечатление, что вся эта военно-морская коалиция в рамках операции "Страж процветания" по защите судоходства в Красном море является всего лишь предлогом со стороны Вашингтона, чтобы лишний раз продемонстрировать силу Ирану. Самим Штатам такие мероприятия не с руки. Кстати, Испания, Италия, Франция и Австралия отказались от участия в коалиции под руководством США. Под благовидным предлогом, но причина, вероятно, на поверхности. Пулять дорогостоящими зенитными ракетами по копеечным дронам – то ещё удовольствие.