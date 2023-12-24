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crazycat21
Defense News: компании Lockheed Martin и Boeing будут биться за проект истребителя 6-поколения NGAD
В 2024 году ВВС США планируют заключить контракт на проектирование боевого самолёта шестого поколения

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Изображение: Boeing

Всего три страны в мире смогли разработать и запустить в серийное производство истребители 5-го поколения. Это США, Россия и Китай. Безусловное лидерство в этом направлении принадлежит Штатам. Что есть, того не отнять. В Военно-воздушных силах эксплуатируются два типа малозаметных истребителей: F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Правда, последний в большей степени ударный самолёт, чем истребитель. Кроме того, эта машина до сих пор не избавлена от сотен недостатков, многие из которых влияют на боеготовность парка F-35.

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Не сумев избавить свой самолёт от многих "детских болезней", американцы уже замахнулись на шестое поколение боевой авиации. Разговоры об этом шли достаточно давно, а сейчас вышло дополнительное подтверждение. 

Как сообщило профильное издание Defense News, ВВС США планируют "сделать самый значительный шаг в создании футуристического истребителя". В 2024 году американские военные планируют заключить контракт на разработку платформы Next Generation Air Dominance ("Господство в воздухе следующего поколения") или сокращённо NGAD.

Ещё в мае 2023 года военные направили промышленности секретное предложение о заключении контракта на разработку и производство NGAD, тем самым дав старт процессу выбора компании, которая будет создавать совершенную истребительную систему. NGAD станет самолётом шестого поколения, который придёт на смену F-22 Raptor. Военно-воздушные силы США хотят, чтобы истребитель был запущен в производство уже к концу десятилетия.

Также ВВС хотят, чтобы новая боевая платформа представляла собой так называемое "семейство систем". То есть должен быть самолёт с экипажем и другие элементы – рой ведомых дронов. Кроме того, NGAD должен иметь расширенные сенсорные возможности, расширенные возможности связи со спутниками и многое другое.

Ещё в мае ВВС США заявили, что NGAD будет иметь открытую архитектуру. Это необходимо для модернизации и сокращения затрат на техническое обслуживание в течение всего жизненного цикла боевой платформы. Это единственная информация, которая имеется в свободном доступе. Военные хранят молчание по поводу других технических деталей из соображений безопасности.

Defense News пишет, что в 2023 году корпорация Northrop Grumman заявила о своём отказе в разработке истребителя NGAD. Поэтому в конкурсе за новый контракт будут конкурировать фирмы Lockheed Martin и Boeing. Однако генеральный директор Northrop Кэти Уорден заявила, что компания все еще может подать заявку на отдельную версию NGAD для ВМФ, получившую название F/A-XX.

Как сообщается, в 2024 году ВВС США планируют увеличить расходы на новый двигатель для платформы NGAD. Эта система, получившая название Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP), будет включать несколько конструктивных элементов исследований, финансируемых Пентагоном. Данные элементы будут включать использование композитных материалов, способных выдерживать высокие температуры, а также адаптивного элемента. Последний позволит двигателю быстро переключатся на режим, обеспечивающий наилучшую тягу и эффективность в конкретной ситуации.

ВВС США запросили на разработку двигателя 595 миллионов долларов в 2024 финансовом году. И это на 375 миллионов больше, чем в 2023 году. Интересно будет понаблюдать, что получится у американцев. Что-то подсказывает, что к концу десятилетия их истребитель шестого поколения не поднимется в воздух. Это если учесть, сколько Штаты "пилили" свой F-35. 

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Что касается корпорации Northrop Grumman, то там правильно сделали, что отказались от разработки NGAD. Зачем это "Нортропу", когда у него есть проект стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который сулит огромные деньги. Бизнес – ничего личного.

#новости #оружие #истребители #военный #дроны #боевая авиация #ngad #cамолеты #истребитель 6-го поколения
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