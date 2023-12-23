Американское профильное издание заверяет, что в 2024 году армия США получит два типа ракетных систем

Передача первого прототипа гиперзвуковой ракеты солдатам 5-го батальона 3-го полка полевой артиллерии 17-й бригады полевой артиллерии на базе Льюис-Маккорд. Фото: Армия США

Согласно данным, опубликованным профильным ресурсом Defense News, в 2024 году армия США должна получить две абсолютно новых ракетных системы. Эти два типа ракет призваны решить "пару проблем" в рамках более широкой программы модернизации высокоточных систем большой дальности.

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Оперативно-тактическая ракета PrSM (Precision Strike Missile) будет иметь дальность полёта около 500 километров и заменит устаревшую армейскую ракету ATACMS, максимальная дальность которой не превышает 300 километров. Армия США стремится увеличить дальность поражения вдвое, благодаря разработке, начатой в 2021 году компанией Raytheon.

Ракета PrSM уже успешно прошла производственное квалификационное испытание 13 ноября 2023 года. Изделие было запущено из установки M142 HIMARS на ракетном полигоне Уайт-Сэндс. Согласно отчётам военных, в ходе испытательного пуска были зафиксированы следующие параметры: насколько боеприпас прошёл прогнозируемую траекторию, летальность, почти вертикальный угол пикирования на цель и высота подрыва.

Прохождение этого испытания означает, что новая ракета PrSM достигла статуса "ранней боевой готовности". Соответственно американские военные смогут работать с новым изделием уже в 2024 году.

Что касается другой ракетной системы, то разработка гиперзвукового оружия оказалась более сложной задачей.

Разработчики передали первый прототип гиперзвукового оружия 5-му батальону 3-го полка полевой артиллерии 17-й бригады полевой артиллерии 1-го корпуса, дислоцированному на базе Льюис-Маккорд (штат Вашингтон), ещё в 2021 финансовом году. В комплект переданного оборудования вошли батарейный командный пункт, четыре транспортно-пусковые установки и модифицированные грузовики с прицепами для перевозки оружия.

Но разработка Common Hypersonic Glide Body (обычный гиперзвуковой планирующий корпус) столкнулась с препятствиями после того, как в сентябре 2023 года были отменены испытания. В ходе этих испытаний должны были быть проверены боеголовка оружия, система наведения, кабели и теплозащитный экран. Отмена испытаний означает, что система, вероятно, будет развёрнута только в 2024 году.

Как сообщает Defense News, заместитель главы Пентагона Гейб Камарилло заявил, что разработка идёт хорошо и он уверен в программе, но не стал вдаваться в подробности отмены испытаний.

Две новые ракетные системы являются ключевыми для недавно сформированных армейских многопрофильных оперативных групп (MDTF) и батарей стратегических огневых средств средней дальности. Общий замысел Пентагона состоит в том, что в каждом стратегическом батальоне огневых средств оперативной группы будет по одной батарее с новыми ракетами.

США сформировали 1-ю MDTF в составе Индо-Тихоокеанского командования ещё в 2018 году. В 2021 году была сформирована 2-я аналогичная группа в Европе. А уже в 2022 году была сформирована 3-я группа в Тихоокеанском регионе.

Как сообщает Defense News, разработка новых ракет ведётся для того, чтобы дать армии США равные возможности с армиями России и Китая.

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P.S. Время покажет, что получится у американцев.