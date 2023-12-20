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Defence24: новый немецкий танк KF51 Panther будет производиться в Венгрии
Власти Венгрии и немецкий концерн Rheinmetall подписали соглашение о совместном выпуске танка KF51

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Основной боевой танк Panther KF51. Фото: Rheinmetall Defence /commons.wikimedia.org

В настоящее время из всех стран Европы только Германия сохранила собственное танкостроение. Производство танков в Великобритании и Франции свёрнуто, а его возобновление требует политических решений и огромных инвестиций. Но, похоже, что в Венгрия претендует на роль страны, способной производить тяжёлую бронетехнику. Об этом сообщил польское военно-аналитическое издание Defence24.

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Как говорится в материале издания, немецкий концерн Rheinmetall AG и власти Венгрии подписали соглашение о доведении новейшего танка Panther KF51 до стадии производственной готовности. Данная боевая машина, которая пока по сути является демонстратором технологий, была впервые показана широкой публике на оружейной выставке Eurosatory 2022. 

Соглашение между сторонами было подписано в венгерском городе Залаэгерсег. Его стоимость оценивается в 288 миллионов евро и предусматривает изготовление тестового танка с его последующими квалификационными испытаниями. Если испытания будут признаны успешными, то будет начато серийное производство Panther KF51 при участии венгерской промышленности. Выпуск нового типа танка планируется развернуть на заводе всё в том же Залаэгерсеге. В этом же городе будут производиться  боевые машины пехоты KF41 Lynx и их специализированные версии. Контрольный пакет акций этих заводов (51%) принадлежит совместному предприятию Rheinmetall Венгрия. Оставшиеся акции – венгерскому государственному холдингу N7.

Немецкая сторона предлагает KF51 в качестве основного боевого танка нового поколения. Боевая машина вооружена 120-мм пушкой Rheinmetall L55A1 c автоматом заряжания. Производитель также предлагает вариант с более мощной пушкой – 130-мм L52. Танковая пушка спарена с 12,7-мм крупнокалиберным пулемётом. Также имеется дистанционно управляемый боевой модуль NATTER с пулемётом калибра 7,6 мм, разработанный концерном Rheinmetall. Кроме того, на башне танка может быть установлена пусковая установка для барражирующего боеприпаса "Hero-120". Это пусковая ставится вместо одного из двух "магазинов"со снарядами.

Как говорится в материале польских экспертов, корпус нового танка основан на решениях, которые были использованы при производстве БРЭМ Bergepanzer 3. В свою очередь, последняя построена на шасси танка Leopard 2A4. Масса нового танка оценивается в 59 тонн. В движение он приводится двигателем MTU MB 873 Ka-501 мощностью 1500 лошадиных сил. Экипаж KF51 штатно состоит из трёх человек, но возможно и появление четвёртого члена экипажа. Он может понадобиться для управления беспилотниками, взаимодействующими с танком, либо барражирующим боеприпасом "Hero-120". Танк оснастят собственным беспилотником для повышения ситуационной осведомлённости. Кроме того, боевая машина получит систему активной защиты StrikeShield.

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В общем, планы у совместного немецко-венгерского предприятия просто глобальные. Дело за малым, а именно за тем, чтобы новый танк был признан прошедшим испытания. Кроме того, даже если серийное производство новых "Пантер" будет развёрнуто, то кому будут предлагаться эти совсем недешёвые танки? Возможно, что-то закупит венгерская армия. Не исключено, что что-то приобретут сами немцы. А дальше? Вопрос интересный.

#новости #техника #оружие #танки #военный #kf51 panther
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