КНДР, находящаяся в международной изоляции, вынуждена демонстрировать силу коллективному Западу во главе с США

Старт баллистической ракеты, иллюстративное изображение. Фото: Фото: KCNA / EPA Корейская Народно-демократическая республик (КНДР) много лет находится в международной изоляции. Но это не помешало стране разработать собственные достаточно современные системы вооружения. Особенно далеко Пхеньян шагнул в разработке межконтинентальных баллистических ракет. Об этом свидетельствуют регулярные испытания ракетной техники.

Очередное такое испытание Пхеньян провёл 18 декабря 2023 года. Как сообщили государственные СМИ КНДР, баллистическая ракета "Хвасон-18" была выпущена в направлении Японского моря и смогла пролететь 1002 километра при максимальной высоте траектории полёта 6518 километров.

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Разумеется, что факт очередного испытания вызвал сильное раздражение в США, в Южной Корее и в Японии, которая является главным союзником Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Сеуле и в Токио, основываясь на данных полёта, уже заявили, что испытанная ракета "Хвасон-18" способна поразить цели в любом месте на территории США. Южная Корея, Япония и США назвали запуск ракеты грубым нарушением резолюций Совбеза ООН.

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Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), испытание было проведено для того, чтобы оценить боевую готовность ядерных сил КНДР на фоне растущей враждебности со стороны США. Таким образом глава страны Ким Чен Ын послал "четкий сигнал враждебным силам, которые разжигают свою безрассудную истерию военной конфронтации". Согласно заявлению товарища Ына, проведённые учения продемонстрировали волю КНДР к самому жёсткому противодействию.