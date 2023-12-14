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crazycat21
Разработка нового "глобального" истребителя начнётся в 2025 году
Великобритания, Италия и Япония "замахнулись" создать сразу истребитель шестого поколения

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Изображение: BAE Systems Как сообщило в своём пресс-релизе правительство Великобритании, королевство подписало соглашение с Италией и Японией о будущей программе боевой авиации. Цель данной программы – разработка новейшего сверхзвукового истребителя-невидимки 6-го поколения, обладающего передовыми технологиями.

Как говорится в пресс-релизе, будущий истребитель призван повысить боевой потенциал, стратегические выгоды и "процветание" всех трёх государств. Штаб-квартира новой программы будет расположена в Великобритании, а на территории Италии и Японии будут созданы сотни рабочих мест.

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Договор знаменует собой ключевой этап знаковой Глобальной программы боевой авиации (GCAP). Согласно данным британского правительства, новый боевой самолёт должен подняться в воздух к 2035 году. А его разработка начнётся в 2025 году. Он должен стать одним из самых передовых, совместимых и адаптируемых истребителей в мире. Предполагается, что программа разработки нового самолёта даст толчок к созданию сотен высококвалифицированных рабочих мест как в самой Великобритании, так и в странах-партнёрах. 

Новый сверхзвуковой самолёт-невидимка будет оснащён мощным радаром, способным предоставить в 10000 раз больше данных, чем ныне существующие системы. И такое решение даст новому истребителю преимущество в бою.

Ведущей компанией в разработке станет британская BAE Systems. Помимо неё будут привлечены Rolls-Royce, Leonardo UK и MBDA UK, сотни других британских компаний, а также компании из Японии и Италии.

Ниже представлено заявление нынешнего министра обороны Великобритании, касающееся подписанного соглашения о разработке нового "глобального" истребителя.

Наша ведущая в мире программа боевых самолетов призвана иметь решающее значение для глобальной безопасности, и мы продолжаем добиваться огромного прогресса в поставке новых самолетов нашим военно-воздушным силам в 2035 году.

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Исходя из опубликованных правительством Великобритании данных, есть определённая вероятность, что новое соглашение – это очередная попытка "освоения" бюджетных средств. Только на международном уровне. Всё дело в том, что только три государства в мире смогли разработать и запустить в серийное производство истребитель 5-го поколения. Это Россия, Китай и США. Что-то пытаются сообразить на эту тему в Турции и в Южной Корее. Больше никто! А тут три страны сразу замахнулись на шестое поколение!

#новости #техника #оружие #истребители #самолеты #боевая авиация #истребители 6 поколения
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