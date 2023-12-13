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Как сообщило агентство Reuters, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию с ранее необъявленным визитом. Целью визита является обсуждение с властями страны дальнейшей поддержки Украины.
Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, среди прочего, проведут встречи, посвященные дальнейшей поддержке Норвегией Украины, сообщило правительство.
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Как говориться в сообщении информагентства, в столицу Норвегии Осло также должны прибыть главы Дании, Швеции, Финляндии и Исландии для участия в ранее запланированном саммите Северных стран.Также приводится заявление норвежского премьер-министра, который сказал, что его страна предоставляет Украине долгосрочную поддержку в её борьбе за "свободу и демократию".
То что Зеленский не полетел сразу в Киев вполне ожидаемо. Достаточно вспомнить его прошлое европейское турне, когда он метался из столицы в столицу, выпрашивая истребители F-16 американского производства. А тут ещё визит в США не задался, американские законодатели "зажали" выделение 61 миллиарда долларов в качестве помощи незалежной. Соответственно, Зеленский опять будет просить. На этот раз не только истребители, но и деньги. Но есть определённая вероятность того, что лидеры северных стран Европы только пообещают, но ничего не дадут. С оглядкой на старших заокеанских "товарищей".