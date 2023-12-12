Норвежские власти что-то неправильно подсчитали

Истребитель F-35A норвежских ВВС. Фото: Ole Andreas Vekve, Norwegian Armed Forces. США по-прежнему активно предлагают своим союзникам обзавестись истребителями пятого поколения F-35. При этом по ту сторону океана на голубом глазу заявляют, что инвестиции в эти самолёты будут полностью оправданы. Якобы цена адекватная характеристикам, а в будущем эти самолёты помогут обеспечить "безопасность". Ну, да, конечно, в Вашингтоне же джентльмены, а "джентльменам" принято верить на слово.

Ещё одно доказательство того, что истребитель F-35 Lightning II, разработанный и выпускающийся оружейным гигантом, – средство для "отжима" денег у доверчивых партнёров. Довольно любопытный материал на эту тему опубликовало издание Defense Romania. Как уже понятно, ресурс румынский. Кстати, власти Румынии тоже прицелились на приобретение американских "супер-пупер" истребителей. Когда-нибудь, в долгосрочной перспективе.

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В материале румынских экспертов говорится о том, что Министерство обороны Норвегии столкнулось с критикой со стороны Национального контрольно-ревизионного управления. Последнее заявило, что военное ведомство недооценило затраты на протяжении всего жизненного цикла истребителей пятого поколения F-35.

При этом в аудиторском отчёте само решение купить американские самолёты под сомнение никак не ставится. Но в отчёте обозначено, что совокупные затраты на всю норвежскую программу F-35 возросли до 349 миллиардов норвежских крон, что эквивалентно приблизительно 32,1 миллиардов долларов. И это вдвое больше первоначальной оценки. В 2008 стоимость жизненного цикла 56 истребителей F-35 (при условии их эксплуатации с 2014 по 2054 годы) заявлялась на уровне 145 миллиардов норвежских крон (около 13,3 миллиардов долларов).

В результате в 2012 году власти Норвегии решились приобрести 52 истребителя F-35. Первый из заказанных самолётов был передан ВВС Норвегии в 2017 году. Поставки должны быть завершены до конца текущего года.

Текущая скорректированная структура затрат на программу F-35 предусматривает 92,9 миллиарда норвежских крон (8,5 миллиардов долларов) на приобретение самолётов и 92,1 миллиарда крон (8,4 миллиарда долларов США) на оборудование. Вероятно, под оборудованием подразумеваются запчасти и комплектующие, которые необходимы для поддержания истребителей в лётном состоянии на протяжении службы.

Также в контрольно-ревизионной службе пояснили, какие затраты должны были быть включены в смету: охрана зданий и их противовоздушная оборона

обучение технических специалистов

создание и эксплуатация ИТ-инфраструктуры

эксплуатация топливных баков

фактические затраты на строительство и эксплуатацию недвижимости

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Создаётся впечатление, что когда власти Норвегии принимали решение о покупке F-35, с ними плотно работали лоббисты от американской оборонки.