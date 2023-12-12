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crazycat21
Forbes: американцы "сшивают" два разбитых F-35, чтобы получить один истребитель
В США решили сэкономить и восстановить разбитую авиационную технику

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Фото: ВВС США / ForbesСильно разрекламированный и жутко дорогой малозаметный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, разработанный корпорацией Lockheed Martin впервые поднялся в воздух ещё в 2006 году. В 2016 ВВС США официально приняли машину на вооружение (с 2012 году самолёт использовался в учебных целях). Но несмотря на долгие годы серийного производства и весьма приличное количество выпущенных экземпляров, приближающееся к 1000 единицам, самолёт до сих пор не избавился от ряда недостатков. Последние приводят к досадным авиационным инцидентам, в результате которых техника приходит в негодность. А поскольку F-35 – штука очень дорогая, то даже заклятым недругам с их "печатным станком" приходится идти на довольно нестандартные меры.

Довольно любопытный материал, посвящённый этому вышел на страницах издания Forbes. В нём рассказано, как американцы "сшивают" два разбитых F-35, чтобы получить один истребитель. Автором материала является Эрик Теглер.

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В публикации говорится о том, как команда экспертов по техническому обслуживанию с авиабазы Хилл (штат Юта), работает над соединением между собой двух уцелевших секций от двух разных разбившихся бортов. На выходе должна получиться так называемая "Франкен-птица".

Отмечено, что это первый случай, когда ВВС США (или другой оператор истребителя F-35) предприняли попытку объединить части двух значительно повреждённых самолётов данного типа. Основная задача – получить один истребитель, который сможет подняться в воздух и вернуться к полноценной боевой службе.

Эксперт издания утверждает, что разборка разбившихся или повреждённых в бою самолётов для их последующей "склейки" в один годный к полётам борт является давно установившейся практикой. Но с истребителями пятого поколения этого никто не проделывал, поскольку такая попытка считалась слишком сложной и дорогой.

Но после проведённых исследований специалисты Управления объединённой программы F-35 (JPO), инженеры 388-го истребительного авиационного полка с авиабазы Хилл, а также представители компании Lockheed Martin пришли к выводу, что "сшить" части разных самолётов будет не только возможно, но финансово целесообразно. Всё дело в том, что стоимость одного экземпляра F-35 в настоящее время составляет около 80 миллионов долларов.

В материале говорится о том, что было решено реконструировать истребитель F-35A c бортовым номером AF-211. У этой машины летом 2020 произошло "отделение" носовой части вместе с шасси. Самолёт получит неповреждённую носовую часть от борта AF-27 c авиабазы Эглин. У последнего был серьёзный пожар двигателя ещё в 2014 году.

"Все секции самолета теоретически могут быть разъединены и повторно соединены, но этого никогда раньше не делалось", — подтвердил Тейлор [Скотт Тейлор, ведущий инженер-механик "Локхид Мартин" по проекту Franken-bird, прим.] "Это первый на сегодняшний день F-35 "Франкен-птица". Это история".

Восстановление самолёта ведут представители корпорации Lockheed Martin вместе с авиационными техниками из 388-го истребительного полка и подразделениями по обслуживанию самолетов в Огденском воздушном логистическом комплексе (570-я, 576-я, 809-я эскадрильи технического обслуживания самолётов и 309-я экспедиционная эскадрилья технического обслуживания самолётов).

В публикации Forbes говорится о том, что команде Franken-bird удалось создать уникальные инструменты, приспособления и оборудование для объединения элементов двух планеров. Всё это называется "Мобильная система обслуживания" (MSS). И эта система может транспортироваться в любые уголки земного шара в обычном грузовом контейнере. Такое решение расширяет возможности по тяжёлому техническому обслуживанию и восстановлению самолётов за пределами достаточно ограниченного количества объектов окончательной сборки. Такие имеются, например, в Италии и Японии.

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Планируется, что восстановленный F-35 снова поднимется в воздух в марте 2025 года. В настоящий момент работы по восстановлению идут с опережением графика в несколько месяцев. Полученный опыт, вероятно, в будущем позволит ускорить ремонт аварийных самолётов.

#новости #техника #оружие #истребители #самолеты #f-35 #боевая авиация
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