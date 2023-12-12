Один из самых лучших боевых самолётов в мире одержал очередную победу

Ракета X-31 под крылом истребителя Су-35С. Фото: Минобороны РоссииМинобороны РФ сообщило о том, что истребитель Су-35С Воздушно-космических сил России при выполнении боевой задачи обнаружил и уничтожил радиолокационную станцию ВСУ в районе Купянска. Об этом передаёт агентство ТАСС.

Как говорится в сообщении, лётчик российского истребителя при выполнении задачи по контролю воздушного пространства в районе проведения Специальной военной операции обнаружил излучение, исходившее от станции противника. Был произведён пуск авиационной управляемой ракеты, после чего излучение пропало. В последующем разведка подтвердила уничтожение РЛС.

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Разумеется, очередной успех российской боевой машины не остался без внимания иностранных экспертов. Специалисты издания Military Watch констатировали, что на данный момент Су-35С является самым боеспособным российским истребителем, представленным на уровне эскадрильи в зоне проведения СВО. На его счету десятки сбитых самолётов. И на данный момент это самый результативный истребитель в мире за период после окончания холодной войны.

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Кроме того, несмотря на то, что Су-35 является истребителем завоевания превосходства в воздухе, он прекрасно приспособлен для решения противокорабельных задач и уничтожения наземных целей. Соответственно, самолёты данного типа часто применяются для подавления украинской ПВО. Для этого в комплекте авиационных средств поражения самолёта имеется противорадиолокационная ракета X-31. Такое изделие наводится на излучение РЛС противника и обладает высокими лётно-техническими характеристиками, минимизирующими возможность перехвата ракеты.