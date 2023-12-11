Современные самоходные миномёты на колёсных бронированных шасси, произведённые в Польше, замечены на Украине

Самоходные миномёты M120 Rak вооружённых сил Польши. Фото: Tomasz Borsuk / Оперативное командование ВС Польши / соцсетиКоллективный Запад, заинтересованный в достижении собственных целей, продолжает оказывать Украине военную помощь. Из всех этих "помощников" после США и Германии наиболее активничает Польша. Именно эта страна уже передала Киеву сотни танков и истребители МиГ-29 советского образца, а также боевую технику собственной разработки – десятки 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab.

Несмотря на кажущееся некоторое внешне кажущееся "похолодание" отношений Варшавы и Украины, которое связано с экономическими вопросами, польская сторона продолжает оказывать помощь киевским властям. Стало известно, что новейшие польские самоходные миномёты замечены на территории незалежной. Об этом сообщил польский военно-аналитический портал Defence24.

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Согласно опубликованным данным, в социальных сетях появились фотографии польских самоходных миномётов M120 Rak ("Рак"), ранее доставленных на Украину. Хотя официальной информации о передачи таких установок в рамках военной помощи пока не поступало.

Как отмечается в материале издания, миномёты Rak относятся к числу одних из самых совершенных образцов оружия в вооружённых силах Польши. По этому, по мнению польских экспертов, министерство обороны страны должно объявить, сколько "Раков" было доставлено в Днепр.

По имеющейся информации, ранее Киев на деньги США и Евросоюза заказал у польских оборонных предприятий 24 самоходных миномета M120 Rak на шасси многоцелевых колёсной боевой машины Rosomak ("Росомаха"). Последняя является лицензионной копией финского БТР Patria AMV [прим.]. Поскольку заказ был размещён лишь в начале года, то маловероятно, что замеченные миномёты являются установками нового выпуска. Соответственно, эти "Раки" переданы ВСУ из наличия армии Польши.

Скриншот из видеоПо имеющимся данным, самоходными минометами оснащена недавно сформированная 44-я отдельная механизированная бригада, обученная в Польше, которая оснащена подаренными Варшавой BWP-1 (копия советской БМП-1) и БТР Rosomak, а также основными боевыми танками Leopard 1A5.

По мнению аналитиков из Польши, при передаче вооружения действовала схема аналогичная той, что применялась при поставке самоходок "Краб". Украина заказывала определённое количество единиц вооружения, оно передавалось из наличия ВС Польши. А сама польская армия получала новую технику прямо с заводов.

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Учитывая опубликованные данные, можно предположить, что польская армия и оборонная промышленность Польши используют территорию Украины в качестве испытательного полигона. Впрочем, сами аналитики из Defence24 этого и не скрывают. Они прямо говорят, что передача польских технологий в незалежную имеет несомненные преимущества. Это позволяет собрать бесценный опыт и данные применения техники в реальном бою, которые невозможно получить другими методами. Собранная информация позволит сделать выводы относительно возможной будущей модернизации "Раков" или "Крабов" без повышенного риска для здоровья и жизни польских солдат.