Китайские учёные достигли определённого успеха в управлении гиперзвуковыми ракетами в полёте

Гиперзвуквая ракета. Иллюстративное изображение. Источник: darpa.mil Не успели американцы принять на вооружение и запустить в серийное производство свой новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider, как на горизонте замаячили серьёзные проблемы. Свой первый полёт новый "бомбовоз", имеющий все шансы стать самым дорогим самолётом в истории мировой авиации, совершил 10 ноября 2023 года. А китайцы уже постарались и придумали средство противодействия для него.

Как сообщило индийско-канадское издание Eurasian Times, в ходе проведённого компьютерного моделирования китайская ракета "сбила" новую американскую машину.

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Как говорится в материале, моделирование, проведённое китайскими учёными, показало, что их гиперзвуковые ракеты могут сбивать американские "невидимки", такие, как B-21 Rider. Исследование проводилось под руководством доцента Чэнь Цзюня из Северо-Западного политехнического университета в Сиане. Его результаты были опубликованы в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica.

Китайские учёные установили, что благодаря сочетанию передового оборудования и новой тактики, НОАК способна первой обнаружить потенциального противника. Как говорится в отчёте, в ходе проведения одной из военных "игр" было установлено, что стелс-платформа, подобная бомбардировщику B-21, и сопровождавший её беспилотник были уничтожены китайскими ракетами класса "воздух-воздух", летящими со скоростью 6 Махов.

Американский самолёт, обладающий относительно невысокой максимальной скоростью полёта (около 1000 км/ч) является главным элементом стратегии "проникающего" воздушного удара ВВС США (Penetrating Counter Air или PCA) в случае гипотетического конфликта Америки и Китая. Как отметило издание Eurasian Times, предполагаемая цель бомбардировщиков B-21 Raider – прорыв интегрированной системы ПВО Китая и нанесение удара по жизненно важным стратегическим целям на территории Поднебесной.

"Рейдер" также может летать с ведомыми дронами и имеет множество бортовых комплексов электронной разведки (ELINT), электронного противодействия (ECM) и электронного противодействия (EW), призванных разрушить китайскую систему предотвращения доступа/запрета зоны (A2/AD), чтобы выпустить свой полезный груз дальнобойного оружия по китайским наземным целям и полететь обратно.

Отмечено, что американская стратегия воздушного прорыва может представлять серьёзную угрозу для ПВО Китая, которая в значительной степени полагается на системы радиолокационного предупреждения, базирующиеся на наземных, морских или воздушных платформах.

В ходе компьютерного моделирования, проведённого командой Чэнь Цзюня, было установлено, что новейшие китайские ракеты, использующие новый твердотопливный "импульсный двигатель", могут самостоятельного регулировать тягу на протяжении всего полёта. Они могут сначала подняться в ближний космос, а затем обрушиться на самолёта противника всей своёй мощью.

В одном смоделированном бою американский стратегический бомбардировщик B-21 заблаговременно обнаружил выпущенную по нему ракету и предпринял манёвр уклонения. Но китайская ракет всё равно настигла цель. Как говорится в материале, американцы "не ожидали", что китайские ракеты могут маневрировать.

Команда Чэнь Цзюня доказала, что новая китайская тактика против PCA имеет более высокую степень свободы, что позволяет быстро принимать решения между людьми, дронами и ракетами на разных этапах боя с использованием ИИ.

До последнего времени наибольшим техническим препятствием было "отключение" связи с ракетами, летящими на гиперзвуковых скоростях (5 Махов и более). Ионизированный газ, окружающий ракету, блокирует прохождение радиосигналов. Но, как сообщается, Китай добился определённых успехов в этой области. Поэтому китайские военные могут использовать радиосвязь для наведения своих ракет на американские бомбардировщики B-21. Разумеется, в случае своевременного их обнаружения.

Как отмечено в материале, заслуживающий доверия технологический прорыв Китая в гиперзвуковых технологиях произошел в январе 2022 года, когда Лаборатория науки и технологий космической физики заявила, что нашла способ поддерживать постоянную связь с гиперзвуковой ракетой.

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Что касается использования непомерно дорогой гиперзвуковой ракеты для противодействия стратегическому бомбардировщику B-21, то оно может быть полностью оправдано, учитывая стоимость последнего. Также отмечено, что когда американский бомбардировщик станет полностью боеспособным, потребность в применении гиперзвуковых ракет для противодействия ему может и отпасть. Китайские учёные запросто могут придумать и другие инструменты.