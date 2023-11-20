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crazycat21
Британская АПЛ с ядерными ракетами на борту чуть не отправилась на дно
Британских военных моряков продолжают преследовать неудачи

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АПЛ типа Vanguard. Фото: royalnavy.mod.uk

Как бы не старались чопорные джентльмены с берегов туманного Альбиона вернуть своей стране былое величие и мировое господство (за счёт других), ничего у них не получится. Времена нынче другие, мир становится многополярным. Это когда-то Великобритания была владычицей морей, сейчас "старушка" одряхлела. 

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Господствующую роль в Мировом океане британцы потеряли ещё во Вторую мировую войну, уступив её американцам. А сейчас и вообще... Королевский флот вроде бы есть (по количеству вымпелов), но в то же время он уже как бы и не флот. Согласно данным рейтинга Global Fire Power на начало 2023 года, в составе Royal Navy числилось 73 вымпела. Из них авианосцев – 2, эсминцев – 6, фрегатов – 12, подводных лодок – 10 (все атомные), патрульных кораблей – 26. С одной стороны, вроде бы и не плохо. Но есть нюансы. 

Оба авианосца (HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales) получились неоправданно дорогими и пока имеют всего одну авиагруппу на двоих. А "Принц Уэльский" вообще постоянно преследуют поломки. 

Что касается эсминцев типа Daring (тип 45), к которым относится уже успевший "прославиться" HMS Defender, то в ходе эксплуатации выяснилось, что силовые установки этих кораблей просто не приспособлены к эксплуатации в жарком климате. Бывало такое, что все шесть однотипных эсминцев простаивали у стенки судоремонтных заводов из-за проблем с машинами. 

С подводными лодками у британцев тоже не всё гладко. То на одной возник пожар, то другую "отремонтировали" при помощи суперклея. И это не шутка, на одной из АПЛ нашли болты, посаженные на суперклей. Причём эти болты крепили не какую-нибудь внутреннюю декоративную панель. Они находились в критической зоне. Болтами крепилась изоляция охлаждающего трубопровода к реактору субмарины. 

А теперь ещё один инцидент. Британская АПЛ с ядерными ракетами на борту едва не отправилась на дно. Об этом уже успела раструбить зарубежная пресса со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Как говорится в публикации британской газеты, атомная подводная лодка класса Vanguard (экипаж составляет 140 человек) с ядерными ракетами Trident на борту готовилась к патрулированию Атлантики. Но глубиномер субмарины дали сбой. В результате этого сбоя субмарина едва не вошла в "опасную зону". По данным издания, катастрофу удалось предотвратить благодаря реакции инженеров, находившихся в кормовом отсеке. Именно они при помощи дублирующего глубиномера и зафиксировали неконтролируемое погружение.

Как отмечает издание, на момент обнаружения неисправности АПЛ всё ещё находилась на рабочей глубине. Однако в случае глубокого погружения все члены экипажа должны были занять все свои боевые посты. Этого не произошло. Подлодка не должна была находиться на той глубине, при этом она продолжала погружаться.

Как подчеркивает The Sun, название конкретной субмарины и глубина, на которой произошло ЧП, не раскрываются "из соображений безопасности". Британское военное командование уже приступило к расследованию.

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В настоящий момент в составе Королевского флота Великобритании всего четыре АПЛ типа Vanguard.

#новости #великобритания #флот #корабли #подводная лодка #vanguard #апл
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