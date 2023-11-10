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crazycat21
Forbes: Украина получит 200 танков Leopard 1A5, но у ВСУ нет тактики их применения
В США дали неутешительный прогноз для танков Leopard 1A5, которые передадут Украине

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Leopard 1A5. Фото: Райнер Липперт / commons.wikimedia.org/

Коллективный Запад, когда-то задумавший ослабить Россию, продолжает оказывать Украине всестороннюю военную помощь. Правда, в последнее время военные поставки Киеву со стороны "старших товарищей" существенно сократились. Во-первых, по причине того, что громко анонсированный Киевом "контрнаступ" с треском провалился. В ходе него значительная часть бронетехники западного образца была уничтожена. Во-вторых, у США на данный момент просто закончились деньги для поддержки киевских деятелей.

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Тем не менее стало известно, что Украина получит 200 танков Leopard 1A5. Об этом сообщил Дэвид Экс, военный обозреватель американского журнала Forbes.

Как говорится в материале, девять месяцев назад немецко-датско-голландский консорциум объявил о том, что передаст Украине 100 танков Leopard 1A5 немецкого производства. Затем этот консорциум, а также Дания, в этот раз действующая в одиночку, добавили к общему количеству "Леопардов" ещё 95 машин. Совсем недавно Германия пообещала передать ещё 25 аналогичных боевых машин. 

Как говорится в материале издания, около 20 танков Leopard 1A5 уже доставлены на Украину. Там они, судя по всему, поступили на вооружение одной из танковых рот 44-й механизированной бригады.

Танк Leopard 1A5. Фото из открытых источников

В обозримом будущем Украина должна получить ещё не менее 195 "лёгких" танков Leopard 1A5. Все машины производства 1980-х годов. Эти танки станут самыми многочисленными танками западного образца на вооружении ВСУ. По количеству "Леопарды" будут уступать только украинским Т-64 и Т-72 различных модификаций, которые были получены либо в наследство от Советского Союза, либо недавно были поставлены западными союзниками Украины. 

Как заверяет Дэвид Экс, танки Leopard 1A5 дают для Украины "определённую возможность", хоть и очень рискованную. За пять месяцев тяжёлого контрнаступления ВСУ уже потеряли как минимум 13 своих лучших танков Leopard 2 из 71 поставленных Западом.

Потерянные в боях танки должны быть чем-то заменены. Но пока нет никаких признаков того, что западные союзники готовы расстаться со своими Leopard 2. Так же как и Великобритания не намерена передавать Киеву свои танки Challenger 2.

Как утверждает американский эксперт, Украину могли бы выручить Штаты. США запросто могли бы удвоить или утроить количество переданных танков M1 Abrams. Штаты запросто могли бы передать в 10 раз больше своих машин. Но республиканцы в Конгрессе США могут замедлить военные поставки Киеву или вообще их заблокировать.

Leopard 1A5. Фото: Gettyimages

 По мнению аналитика, пока Украина не возобновит производство собственных танков, что маловероятно из-за огромных финансовых затрат, единственное на что она может рассчитывать – это танки Leopard 1 и Т-72 советского образца, переданные Польшей и Чехией.

Соответственно, Киев должен выяснить сильные и слабые стороны танка Leopard 1. Как считает Дэвид Экс, 200 танков – это почти три танковых батальона. В данном случае он не прав, поскольку если считать по штатам НАТО, то это три полных батальона и один некомплектный (по 54 машины в батальоне). Если считать по старым советским штатам, то получится шесть с лишним танковых батальонов [прим.]. По мнению аналитика, "Леопарды" необходимо будет размещать, где они могут быстро перемещаться, прятаться в укрытиях и стрелять с закрытых позиций.

Приводятся слова некоего украинского танкиста, который заверяет, что немецкий Leopard 1 имеет преимущество перед Т-64 в точности и дальности стрельбы, а также в скорости движения. Один датский инструктор-танкист даже рекомендовал своим подопечным вести бой на ходу.

Как отмечает издание, на момент своего появления Leopard 1A5 оснащался одним из лучших в мире танковых орудий – 105-мм нарезной пушкой L7 британского производства. Как утверждается, спустя сорок лет это орудие по-прежнему остаётся эффективным, хотя и не таким мощным, как современные 120-мм гладкоствольные пушки. 

Но не само орудие делает Leopard 1 отличной боевой машиной. Это целая боевая система в составе орудия и стабилизатора, прицелов наводчика и компьютеризированной системы управления огнём.

В то же время отмечено, что самая большая слабость "Леопарда" – тонкая броня, не отвечающая современным реалиям. Именно необходимость лучшей броневой защиты и более мощной пушки когда-то побудили немцев разработать Leopard 2.

По мнению Экса, чего не стоит делать украинским военным, так это гонять танки Leopard 1A5 малыми группами практически без прикрытия пехоты прямо к позициям российских войск. Через минные поля, зоны поражения артиллерии и дронов-камикадзе. Именно так ВСУ применяют свои танки Leopard 2. Двести "Леопардов" – это очень много. Но даже они очень быстро закончатся, если ВСУ будут использовать их неправильно.

Фактически американский аналитик честно признался, что ВСУ не имеет тактики применения большого количества танков. И этой тактики не будет. Почему? Просто Дэвид Экс заявил о необходимости хорошей пехотной поддержки. Только у Украины с пехотой после провалившегося "контрнаступа" серьёзные проблемы. Соответственно, в скором времени передаваемые танки будут уничтожены.

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Что касается самих танков Leopard 1A5, то они откровенно слабые в современных реалиях. Броня этих боевых машин не сможет противостоять дронам-камикадзе, особенно в верхней проекции. К тому же количество таких боеприпасов у российской армии постоянно растёт. Безусловно, нельзя говорить о том, что Leopard 1A5 является совсем "картонным". Танк – есть танк, и он может стрелять. Даже эти устаревшие машины могут доставить определённые трудности российским солдатами. Но и эти танки не являются каким-то вундерваффе. Перелом в закономерный ход событий они не внесут.

#армия #оружие #танки #leopard 2 #военная техника #военный #бронетехника #леопард #leopard 1a5
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