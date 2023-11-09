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crazycat21
Новый "Ланцет" с автозахватом поразил очередную БМП Bradley производства США
Очередное успешное применение российского барражирующего боеприпаса по бронетехнике НАТО

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Изображение: скриншот видео Минобороны РФ / телеграм-канал "Повёрнутые на войне"

Впервые широкой публике российский дрон-камикадзе "Ланцет", разработанный компанией ZALA (входит в концерн "Калашников") был продемонстрирован во время военно-технического форума "Армия-2019". Боевое крещение разработка российских инженеров получила в 2021 году на территории Сирии. Затем Россия начала Специальную военную операцию на сопредельной территории, где "Ланцеты" стали применятся достаточно активно.

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Ещё пару лет назад о существовании такого барражирующего боеприпаса и его высокой эффективности было известно достаточно ограниченному кругу специалистов. Но противостояние с достаточно высокотехнологичным противником внесло свои коррективы. За время проведения СВО барражирующий боеприпас, стараниями российских инженеров, сильно эволюционировал и превратился в самый эффективный и результативный в своём классе. Беспилотник-камикадзе стал летать значительно дальше, появился более крупный вариант дрона с увеличенной боевой частью. Но что самое главное, барражирующий боеприпас получил возможность самостоятельно наводиться на объекты противника. Он получил систему автозахвата цели.

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых новый "Ланцет" с автозахватом поразил очередную БМП Bradley производства США.

На представленных кадрах видно, как иксоводы обнаруживают БМП M2A2 Bradley ODS-SA, притаившуюся возле лесополосы. Затем следует захват цели, "Ланцет" пикирует, раздаётся взрыв, появляется пламя... Видео объективного контроля, снятое со второго беспилотника, подтверждает успешное боевой машины американского производства.

M2A2 Bradley ODS-SA это сильно доработанная версия базовой БМП "Брэдли". Первая модернизация была проведена в 1990-х годах по результатам опыта армии США, полученного в ходе операция "Буря в пустыне". Вторая модернизация проводилась уже в 2000-х годах. В ходе модернизационных мероприятий была существенно усовершенствованна электронная начинка боевой машины. Она получила боевую информационно-управляющую систему, позволяющую выводить на дисплеях обстановку на поле боя с привязкой к рельефу местности. Также была добавлена система глобального спутникового позиционирования. Прицел наводчика оснастили новым лазерным дальномером и тепловизором на рабочем месте механика-водителя. Версия от 2023 года отличается полностью цифровым исполнением.

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Но даже эти "навороты" не спасли достаточно дорогую бронированную "игрушку" от удара относительно недорого "Ланцета".

#новости #армия #оружие #ланцет #военный #дрон-камикадзе #армия 2023 #m2a2 bradley #бесплотники
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