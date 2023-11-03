Прояснилась ситуация, откуда у официальной Варшавы огромные средства на закупку вооружения

Танки K2 "Black Panther", построенные для Польши. Фото: Министерство национальной обороны Республики Корея

В последнее время Польша взяла курс на милитаризацию и увеличение численности своей армии. А современной армии не бывает без современного вооружения. Поэтом официальная Варшава заключила с Южной Кореей очень крупные контракты на поставку военной техники. Среди заказанного 1000 танков K2 "Black Panther", 600 самоходных артиллерийских установок K9 "Thunder", около 300 систем залпового огня К239 Chunmoo (аналог HIMARS) и 48 лёгких истребителей FA-50. Это из крупного, возможно, было заказано что-то и помельче. Производство из части заказанного вооружения в будущем будет локализовано на польских предприятиях. Но в любом случае это огромные деньги!

реклама

Вопрос, откуда у Польши такие средства на закупку вооружения, если Варшава постоянно "грызётся" за каждую копейку со штаб-квартирой Евросоюза в Брюсселе? Похоже, что ответ на этот вопрос дали журналисты агентства Reuters.

Согласно опубликованным данным, Южная Корея ищет кредиторов, чтоб Польша могла купить у неё оружие. Как говорится в материале, после достижения установленного законом лимита на экспортно-импортное кредитование Южная Корея собирает местные банки, чтобы помочь Польше купить корейское вооружение. Цена вопроса составляет 22 миллиарда долларов США. Об этом журналистам агентства сообщили сразу пять человек, которые "в теме".

Представитель правительства Южной Кореи на условиях анонимности сообщил, что пять корейских банков рассматривают возможность предоставления синдицированного кредита (два и более кредиторов) в качестве меры поддержки, чтобы помочь Польше профинансировать закупку южнокорейских ракетно-артиллерийских систем и истребителей.

Представители корейской оборонной компании подтвердили наличие плана по предоставлению синдицированного кредита. Два чиновника из местных банков также подтвердили, что кредиты будут, но не уточнили их тип.

Как утверждает Reuters, это первый признак того, что официальный Сеул работает над тем, чтобы Южная Корея и Польша могли заключить крупнейшую оружейную сделку в истории страны стоимостью 30 триллионов вон (22,72 млрд долларов США).

Однако отмечено, что суммарная стоимость оружейной сделки составила 13,7 млрд долларов. И это абсолютный рекорд в истории Южной Кореи.

Налицо расхождение в суммах. Всё же 13 миллиардов никак не ровняется 22 миллиардам. В чём дело? В данном случае либо поляки заказали у корейцев что-то ещё, о чём не говорилось в открытую, либо это уже сумма с процентами. Вероятно, второй вариант. То есть Польша будет отдавать деньги южнокорейским банкам.

В общем, Польша традиционно в своём репертуаре. Корейское оружие за корейский же кредит. А корейцы молодцы! Мало того, что пропихнули очень крупные оружейные контракты и вышли на международный рынок. (реализация контрактов положительно скажется на национальной экономике страны), так корейские банки ещё неплохо заработают на процентах. Опять же налоги пойдут в государственную казну.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Интересно, а на что надеется тогда Польша?