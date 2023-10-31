Cразу два главных помощника Байдена будут выпрашивать финансирование для Украины у американских законодателей

Фото: Win McNamee/Getty Images

После эскалации палестино-израильского конфликта всё внимание "цивилизованной" мировой общественности приковано к Ближнему Востоку. Внимание коллективного Запада в основном приковано к Израилю. А киевские деятели стали чувствовать себя обделёнными, несмотря на заверения президента США Байдена в продолжении твёрдой двухпартийной поддержки. Понятное дело, что речь прежде всего о финансировании. Но как оно будет на самом деле, пока неизвестно. Ведь в оплоте мировой "демократии" один президент ничего не решает. Там есть различные заинтересованные группы

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Газета The Washington Post (WP) опубликовала материал, в котором говориться о том, что госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин будут добиваться выделения военной помощи Украине и Израилю во время выступления в Сенате.

Как заявлено, два главных помощника Байдена по внешней политике будут добиваться выделения 105 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на финансирование других приоритетных направлений в сфере безопасности. И это на фоне того, что пока непонятно готовы ли республиканцы оставить финансовый "краник" для Киева открытым.

Отмечено, слушания станут одним из первых индикаторов того, сможет ли Байден заручиться поддержкой Конгресса в своей стратегии по Украине, которая заключается в выделении 61 миллиарда долларов. Эта крупная сумма требуется Байдену для того, чтобы не просить у Конгресса денег снова, до выборов 2024 года.

WP говорит о том, что обе партии выступают за поддержку как Украины, таки и Израиля. Но в то же время всё большее число республиканцев начинает скептически относиться к помощи Киеву, тем самым ставя её под сомнение.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон прямо дал понять, что против объединения финансовой помощи для Украины и Израиля в единый пакет. Даже в Сенате некоторые законодатели-республиканцы потребовали дополнительных расходов на пограничную безопасность в обмен на разрешение увеличения финансирования Киева.

И Блинкен, и Остин заявляют что поддержка Украины и Израиля имеет решающее значение для продвижения внешнеполитических интересов США.

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В общем, пока ничего не ясно. Хотя ясно. С Израилем понятно, поскольку это главный стратегический союзник США на Ближнем Востоке. В противном случае не стали бы гнать американцы сразу две авианосных группы в Средиземное море. А, вот, кое кому могут сократить финансирование. И очень-очень сильно.