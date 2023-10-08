Западное издание рассказало о том, что столкновения между израильтянами и палестинцами ставят под угрозу некоторые договоренности

Фото: Ammar Awad / Reuters



В день 50-летия с начала войны Судного дня, известной так же как Семидневная война, Израиль подвергся нападению отрядов палестинской группировки ХАМАС. Несмотря на то что конфликт между израильтянами и палестинцами носит перманентный характер и не прекращается на протяжении десятилетий, таких крупных потерь да ещё за столь короткое время Израиль не нёс достаточно давно. Кроме того, весь мир заговорил о том, что и ЦАХАЛ (израильская армия) и МОССАД, всегда считавшийся одной из мощнейших спецслужб мира, на момент нападения находились в достаточно расслабленном состоянии. То есть военные просто не ожидали такого, а агентура где-то не доработала.

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Уже понятно, что реакция официального Тель-Авива будет достаточно жёсткой. Ответные меры уже приняты. И это только начало. Вопрос в другом, а именно в том, кому всё это выгодно?

Свои соображения на эту тему высказало издание Bloomberg. В своём материале журналисты издания указали на то, что атака на Израиль ставит под угрозу всю региональную геополитику. Аналитики сразу указали, что нападение произошло в момент "огромной дипломатической чувствительности и слабости Израиля". И этим моментом могут воспользоваться враги страны.

Отмечено, что в настоящий момент Израиль ведёт переговоры с США и Саудовской Аравией по сложному трёхстороннему соглашению. Вашингтон предлагает Эр-Рияду гарантии безопасности, а саудиты, со своей стороны, хотели бы нормализовать отношения с Тель-Авивом. Помимо этого Израиль ведёт переговоры с Турцией и другими государствами об экспорте газа в Европу, а так же о создании торговых коридоров из Азии.

Ожидается, что часть соглашения с Саудовской Аравией будет включать в себя уступки Израиля на Западном Берегу для укрепления Палестинской автономии и увеличения возможности создания независимого палестинского государства. Эта договоренность окажется под угрозой, если последние боевые действия заставят Израиль распространить свою операцию на Западный Берег.

Саудовская Аравия хочет получить от США гарантии защиты отчасти из-за своей собственной обеспокоенности по поводу Ирана. Если окажется, что Иран играет ключевую роль в субботнем нападении на Израиль, это может повлиять на ход переговоров.

В общем, ничего нового в "Блумберге" не сказали. Но "виновный" в нападении на Израиль уже прямо назван. Это Иран. Но несмотря на то, что в Иране прямо заявили, что поддерживают ХАМАС, прямое участие Тегерана в произошедшем ещё надо доказать. Кстати, Ирану случившееся надо меньше всего. Есть определенная вероятность, что бенефициаром случившегося являются как раз Соединённые Штаты, сработавшие через свои спецслужбы. Для чего?

На самом деле всё просто, проект "Украина" необходимо как-то закрывать. На него потрачено огромное количество денег, а сломать Россию так и не получилось. Соответственно есть необходимость прекратить финансирование Киева. Но бывшему гегемону необходимо сохранить лицо. Израиль – главный стратегический союзник США в регионе. И он "неожиданно" попал в беду. В Вашингтоне уже пообещали оказать всевозможную поддержку, в том числе и финансовую. Соответственно, основная часть средств достанется не Киеву, а Тель-Авиву.

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Но это лишь одна из версий.