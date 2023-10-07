Эрдоган решил немного пообострять отношения с США

Довольно интересный расклад наблюдается на Ближнем Востоке. Два главных союзника по НАТО затеяли "разборки" между собой.

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Ранее считалось, что "друг Реджеп" может щекотать нервы только российским политикам, однако достается и Вашингтону. Интересно будет понаблюдать, чем всё это закончится. Но для начала немного предыстории.

Обострение отношений между Анкарой и Вашингтоном началось ещё в 2016 году. После неудавшегося покушения на Эрдогана. Организатором выступили проамериканские силы. Поговаривают, что кто-то заранее предупредил турецкого президента о готовящемся перевороте. Потом Анкара купила российские ЗРК С-400, несмотря на противодействие со стороны Вашингтона. Затем Турцию исключили из программы истребителя F-35 и "заморозили"более миллиарда долларов, внесённых в качестве предоплаты. Потом Эрдоган стал откровенно саботировать антироссийские санкции. А ещё есть проблемы с поставкой американских истребителей F-16, так необходимых турецким ВВС, и ещё много всякого "по мелочи".

Но самое главное в отношениях Турции и США – это курдский вопрос. Ведь именно Штаты взяли шефство над курдами. Не забыв при этом незаконно вторгнуться в Сирию и захватив самые богатые нефтеносные месторождения. Правда, необходимо отметить, что и турецкое присутствия не сирийской территории тоже является "не совсем законным".

1 октября 2023 года у здания МВД Турции произошёл взрыв, ответственность за который на себя взяли члены Рабочей партии Курдистана (РПК). В ответ турецкие власти решили провести "полицейскую" операцию в подконтрольных курдам (а де-факто Штатам) районах Сирии. В этой операции задействовано более десятка тысяч силовиков и несколько сотен единиц техники, включая тяжёлую. Задача по нанесению ударов возмездия легла на ВВС Турции, у которых весьма неплохие ударные беспилотники.

В ходе нанесения одного из таких ударов по объектам курдских формирований на севере Сирии один из беспилотников был сбит. Только сбит он был не из ПЗРК, а истребителем F-16 ВВС США. О чём честно чуть позже признались представители Пентагона. Как заверили американцы, это была вынужденная мера, поскольку жизни и здоровье их солдат подвергались опасности.

Разумеется, Эрдоган этого бы не простил. Просто не ожидалось, что реакция будет настолько быстрой. 6 октября турецкие ВВС нанесли мощные удары по позициям курдских отрядов на севере Сирии. Об этом сообщила турецкая пресса со ссылкой на военное ведомство.

Согласно заявлению Министерства обороны Турции, были уничтожены бункеры, склады и укрытия. Всего таковых было около 30. Особо отмечено, что ударам также подверглись объекты нефтяной инфраструктуры.

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Формально они контролируются курдами, но под чутким надзором США. Интересно, как будут развиваться события.