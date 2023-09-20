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crazycat21
Удар по МиГ-29 ВВС Украины стал дебютом обновлённого "Ланцета" – аналитик Forbes
Мнение западного эксперта об успешном ударе по украинскому истребителю

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МиГ-29 в перекрестии прицела оператора "Ланцета". Скриншот из видео ТГ-канала "Днепровский рубеж"

Ещё полтора года назад мало кто-то слышал о российском беспилотнике -камикадзе "Ланцет". Этот барражирующий боеприпас от компании ZALA (входит в концерн "Калашников") был известен лишь узкому кругу специалистов. Для остальных он оставался "тёмной лошадкой". 

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Но за время проведения СВО многое изменилось. "Ланцет" всё чаще на слуху, поскольку превратился в настоящую грозу для ближнего тыла противника. Отечественный дрон по праву стал считаться одним из лучших и самым результативным в своём классе. С помощью "Ланцета" российские бойцы творят настоящие чудеса.

Некоторое время назад российские и иностранные СМИ, а так же профильные ресурсы облетели кадры, опубликованные телеграм-каналом "Днепровский рубеж". На представленном видео российские разведчики при помощи "Ланцета" поражают истребитель МиГ-29 Повитряных сил Украины, расположенный на стоянке аэродрома Долгинцево неподалёку от Кривого Рога в Днепропетровской области. 

С высокой степенью вероятности можно говорить о том, что этот МиГ-29 больше никогда не поднимется в воздух. Конечно, подрыв боеприпаса произошёл в носовой части самолёта. Фюзеляж цел. Но самолёт ведь не танк, ему достаточно фугасного воздействия и мелких осколков. Кроме того, именно в носовой части самолёта расположена вся самая ценная электроника.

Момент поражения МиГ-29.Изображение: скриншот из видео ТГ-канала "Днепровский рубеж"

Кстати, похоже, что этот МиГ был из той партии, что Украина получила от Словакии. На это указывает характерная окраска словацких ВВС с нанесёнными поверх неё знаками опознавания ВВС Украины. 

Интересно, что расстояние от линии боевого соприкосновения до аэродрома Долгинцево составляет около 70 километров по прямой. Заявленная дальность "Ланцета"составляет около 40 километров. Соответственно, есть вероятность, что российские военные применили какой-то доработанный, обновлённый вариант барражирующего боеприпаса. 

Эта эффектная атака не могла остаться незамеченной на Западе, где очень пристально следят за успехами России в оружейной сфере. Довольно любопытный материал вышел на страницах издания Forbes. Дэвид Экс, военный обозреватель и аналитик журнала, заявил, что удар по МиГ-29 ВВС Украины стал дебютом обновлённого "Ланцета".

Он констатировал, что удару действительно подвергся борт Повитряных сил, находившийся на аэродроме Долгинцево. И Экс заявил, что несмотря на заявления некоторых, видеозапись является достоверной. Аналитик предположил, что атакованный борт "возможно" подлежит ремонту. 

Но проблема не в этом. По мнению американца, проблема теперь  в другом, а именно в том, что российские дроны-камикадзе теперь имеют дальность действия до 45 миль (72 км). Именно такое расстояние между авиабазой Долгинцево и линией боевого соприкосновения. 

Дэвид Экс подтвердил, что российский "Ланцет" – один из наиболее многочисленных и самых эффективных барражирующих боеприпасов. Но базовый дрон, известный под обозначением "Изделие 51" мог преодолевать расстояние в 25 миль (40 км). Соответственно, основные прифронтовые аэродромы Украины находились вне зоны досягаемости этих беспилотников. 

Американский эксперт заявил, что Кремль "не стесняется" разрабатывать дроны большой дальности. Обновлённый "Ланцет" с большим радиусом действия известен под обозначением "Изделие 53". Поэтому удар, нанесённый по МиГ-29 на аэродроме Долгинцево, может быть успешным дебютом нового барражирующего боеприпаса. 

Как считает Экс, теперь командованию ВВС Украины придётся перемещать самолёты подальше от линии фронта и искать новые способы их защиты.  

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#оружие #авиация #беспилотник #ланцет #миг-29 #самолеты
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