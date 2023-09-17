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Стратегические бомбардировщики Ту-160 получили новые крылатые ракеты большой дальности
Стратегическая авиация ВКС получила новое эффективное средство поражения

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Ракетоносец Ту-160. Фото: Минобороны России

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, стоящий на вооружении Дальней авиации (ДА) ВКС России, на сегодняшний день является самым мощным сверхзвуковым боевым самолётом в мире. Согласно открытым данным, в текущем году военные получат четыре Ту-160М. Два самолёта данного типа являются строевыми модернизированными машинами, ещё два построены с нуля. Довольно неприятная новость для заклятых заокеанских недругов, у которых на вооружении нет ничего подобного.

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Но есть ещё одна неприятная новость для всего блока НАТО во главе США. Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты большой дальности. 

О новой ракете под обозначением X-БД широкой общественности стало известно во время недавнего визита в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына. Представлял изделие товарищу Ыну командующий ДА генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Со слов военачальника, новая крылатая ракета имеет дальность полёта более 6500 километров. Для сравнения, стратегическая крылатая ракета X-101, принятая на вооружение в 2013 году, способна лететь на дальность около 5500 километров. Каждый "стратег" Ту-160 может нести по 12 ракет X-БД, размещённых внутри фюзеляжа на двух пусковых установках револьверного типа.  

Что ещё известно о новой ракете

Об изделии Х-БД в открытом доступе практически нет никакой информации. Но иностранные эксперты выдвигают свои предположения касательно новой ракеты. В частности, румынские аналитики из издания Defense Romania предположили, что длина новой ракеты составляет около 10 метров, а диаметр 0,8 метра. Аналогичные размеры ракеты X-101 составляют 7,45 метра и 0,74 метра соответственно. Именно возросшие габариты позволили достичь увеличения дальности пуска изделия Х-БД. Румыны предположили, что новые ракеты будут интегрированы в комплекс вооружения модернизированных "стратегов" Ту-160М.

В общем, эти аналитики не открыли Америку, поскольку уже давно понятно, что все имеющиеся Ту-160 в скором времени пройдут процесс модернизации. 

Согласно сообщениям, размещённых в отечественных СМИ, за основу X-БД взята уже известная ракета X-101. Соответственно, также является дозвуковой и имеет изменяемый профиль полёта. Только преодолевать новое изделие может до 8500 километров. Никакого расхождения в данных, поскольку последняя цифра явно больше 6500 километров. Помимо этого существует вероятность, что новую ракету могли оснастить головной частью с двумя боевыми блоками, способными одновременно поражать цели на удалении 100 километров друг от друга. Пока неизвестно, оснащается ли Х-БД специальной боевой частью.  

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#ракеты #вкс #самолеты #ту-160 #бомбардировщики #дальняя авиация
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