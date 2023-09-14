Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21 За пост начислено вознаграждение
Польша решила оценить "ущерб" от СССР во время Второй мировой войны
Финансовые аппетиты Польши постоянно растут. Сначала в Варшаве посчитали, сколько им должна Германия, теперь хотят посчитать, сколько "должна" Россия

реклама

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: ©Bernd von Jutrczenka/dpa / Global Look Press

Похоже, что польские власти решили уподобиться своим соседям. Тем, которые претендуют на членство в Евросоюзе и НАТО. Тем, которым "все должны". Уже на протяжении длительного времени в высоких кабинетах Варшавы ведутся дискуссии на тему того, как истребовать с соседней Германии репарации по итогам Второй мировой войны. 

реклама

В целях реализации данной затеи по инициативе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого был даже создан специальный Институт военных потерь Яна Карского. Основной задачей данного научно-исследовательского института является подтверждение ущерба, который нанесли Польше немецкие оккупанты в период с 1939 по 1945 годы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: Julien Warnand / EPA / TASS

И этот институт со своей задачей "справился". Согласно открытым данным, исследователи оценили сумму нанесённого ущерба в 6,22 триллиона злотых. Если пересчитать по нынешнему курсу, то это более 1,34 триллиона евро. Просто астрономическая сумма даже для сытой Германии, которая является локомотивом для экономики Евросоюза.

Пока непонятно, когда этот счёт будет выставлен официальному Берлину (до выборов в Польше или после) и как поляки намереваются забирать "свои" деньги. Ведь главное сильно захотеть...

Как видно, аппетиты политиков из Варшавы просто зашкаливают. Но и этого им показалось мало. Польша решила оценить "ущерб" от СССР во время Второй мировой войны. Как сообщило информационное агентство PAP, уже в этом месяце в Польше начнёт свою работу комиссия по оценке ущерба, который Советский Союз якобы нанёс в годы Второй мировой войны.

По утверждению Аркадиуша Мулярчика, замглавы МИД Польши и уполномоченного правительства по вопросам репараций, в работе комиссии примут участие десятки польских ученых и специалистов из других стран, в том числе и из Украины.

Кроме того, чиновник заверил, что потери Польши в военные годы были просто гигантскими. Ведь были утеряны не только материальные ценности. Были "разграблены" произведения искусства и культурные ценности, ресурсы банков и страховых компаний. Более того, эти ресурсы потом якобы "эксплуатировались" на протяжении многих десятилетий. 

Для справки, потери СССР при освобождении Польши по разным данным составили от 477 до 600 тысяч человек. Советский Союз понёс колоссальные людские потери, для того чтобы подарить полякам свободу от фашистского ига. И теперь Варшава выставляет какие-то претензии...

Кроме того, Советский Союз потратил огромные суммы на послевоенное восстановление Польши. Где-то даже в ущерб себе и собственному населению. Точно подсчитать эту сумму не представляется возможным, поскольку СССР стал поддерживать Польшу ещё задолго до Победы. Взять те же расходы на содержание Войска Польского, сформированного в СССР! А ещё в 1945 году, до капитуляции Германии, Польша получила 45 тысяч тонн угля, 280 тысяч тонн нефти и 130 тысяч тонн продовольствия. Шла война и это всё могло остаться в Союзе, но по-братски было передано полякам. Дальше больше... 

В послевоенные годы СССР очень щедро поддерживал Польшу "натурой". Только в 1946-1947 гг. Польша получила 700 тысяч тонн зерна. В это время в Союзе был голод, унесший несколько сотен тысяч жизней. Зерно могло остаться в стране, но было передано "братской" Польше.

В послевоенные годы Москва очень щедро кредитовала Варшаву. Под мизерный процент. Деньги направлялись на восстановление ПНР. Но поляки даже не удосужились вернуть занятые деньги. В результате в 1956 году СССР просто списал остатки долга.

Прямые траты Советского Союза на содержание Польши с 1944 по 1960 годы составили около 600 миллиардов долларов в тех ценах! А ещё Советский Союз восстанавливал разрушенную инфраструктуру Польши и добровольно отдавал 15% от суммы репараций, получаемых от Германии. 

И потом СССР всячески поддерживал "братскую" Польшу. Всем чем мог.

Кстати, от каких-либо дальнейших финансовых требований к Германии Польша отказалась ещё в 1953 году. Посчитали, что немцы рассчитались. Окончательно данный вопрос был урегулирован в 1990 году, когда в договоре об урегулировании отношений с Германией были проставлены подписи представителей СССР, США, Великобритании, Франции, ФРГ и ГДР. На тот момент условия договора полностью устраивали Варшаву.

Теперь Польша снова требует. Требует с Германии, намерена требовать с России, как с правопреемницы СССР. Аппетиты польских деятелей постоянно растут. Теперь понятно, почему Польша активно перевооружается. Есть вероятность, что окончательно потерявшие всякую связь с реальностью варшавские деятели переживают, что начнут спрашивать с Польши. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #политика #германия #война #польша #история #ссср #геополитика #вторая мировая
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Никол Пашинян заявил, что миссия российских миротворцев в Карабахе провалилась
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сотрудники ЧВК Вагнер выложили видео с высадкой бойцов на задание в республике Мали
5
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
13
Большой флаг Украины, запущенный ВСУ с целью пиара в Донецк, упал в поле
36
В мировой сети опубликовали новые фотографии секретного американского бомбардировщика B-21
2
Пушка Д-20 сбила гусеницу у Challenger 2 и позволила расчету ПТРК "Корнет" окончательно добить танк
4
Уралвагонзавод возобновил производство «летающего» танка – абсолютно новый модернизированный Т-80БВМ
3
Ноутбуки с SSD PCIe 5.0 появятся в продаже в конце следующего года
2
Дрон-камикадзе «Ланцет» оформил прямое попадание по очередной гаубице M777
+
Apple представила новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro
4
Steam исполнилось 20 лет
+
GTA VI не будет стоить 150 долларов и требовать 750ГБ свободного места
8
Xiaomi выпустит MIUI 15 более чем на 100 устройствах
+
SSD и HDD придется потесниться - представлена первая в мире керамическая память
10
Румынские фермеры угрожают заблокировать порты и таможню из-за украинского зерна
1
Китай устанавливает рекорд с пушкой Гаусса: 700 км/ч за 0,05 сек.
3
Росатом начал крупнейшую атомную стройку в мире - АЭС «Аккую» в Турции
7
Яндекс Маркет: предзаказ на iPhone 15 Pro откроется по цене 206 990 рублей
3
Наиболее полный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 15 на Android 14
2
Захарова: МИД России выразит демарш Британии из-за подготовки украинских ДРГ
5
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал признаки обитаемости на экзопланете K2-18 b
+

Популярные статьи

Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
12
ГАЗ-18 – первая советская малолитражка с коробкой-автоматом
1
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
27
Операция "Наполеон": довольно бюджетный приключенческий фильм из Исландии
2
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
16
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
13
Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
47
Выбираем практичный вертикальный пылесос в 2023 году: нюансы и советы
2
Apple представила семейство iPhone 15 и Apple Watch Series 9
5
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
62

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
13:19
Этого недостаточно, ещё дизы надо накрутить, и создать десяток акков для должной эффективности
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
Truth Seeker
13:16
Таких как ты меньшинство, примерно столько же тех, кто не поддерживает войну и режим путина, остальные же аполитичны. Опросы сектантов нода это явно показывают.
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
Алексей Козлов
13:14
то чувство когда успел в dns по акции взять 206-xt за 2499руб, вместо всяких регардов с конскими ценами))
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
Просто Хомяк
13:12
Есть поляки те же, румыны. Неизвестно, что будет твориться ещё через год или два.
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
Илья Коваленко
13:12
700 км/ч для снаряда это ничто
Китай устанавливает рекорд с пушкой Гаусса: 700 км/ч за 0,05 сек.
nonses84
13:10
Я помню такая реализация была вроде в сталкере, а он был выпущен уже много десятков лет назад.
В Call of Duty: Modern Warfare 3 персонажи буду реагировать на ваши действия
Валерий
13:09
Непонятно одно - зачем нам заграничные цены, когда они очень сильно отличаются от наших?
Стала известна стоимость Radeon RX 7700 XT от ASUS, ASRock, Gigabyte, Sapphire, PowerColor и XFX
Ваня Кислицын
13:08
А для чего? как много владельцев таких авто катаются на специальных трассах? В основном они так же стоят в пробках или катаются по обычным дорогам, но их владельцам важна эта приставка Гипер, Мега, Су...
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
Белый Орёл
13:08
Отмечайте сообщения Truth Seeker, как спам, не ленитесь
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
DIP48
13:06
Заметь, никто несмотря на твои страдания, в России скакать не собирается. Странно да, а ведь всё так плохо по твоим словам ? Все в России турбопатриоты, последнего ёжика доедающие ?))) Никто почему то...
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем