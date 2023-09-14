Финансовые аппетиты Польши постоянно растут. Сначала в Варшаве посчитали, сколько им должна Германия, теперь хотят посчитать, сколько "должна" Россия

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: ©Bernd von Jutrczenka/dpa / Global Look Press

Похоже, что польские власти решили уподобиться своим соседям. Тем, которые претендуют на членство в Евросоюзе и НАТО. Тем, которым "все должны". Уже на протяжении длительного времени в высоких кабинетах Варшавы ведутся дискуссии на тему того, как истребовать с соседней Германии репарации по итогам Второй мировой войны.

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В целях реализации данной затеи по инициативе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого был даже создан специальный Институт военных потерь Яна Карского. Основной задачей данного научно-исследовательского института является подтверждение ущерба, который нанесли Польше немецкие оккупанты в период с 1939 по 1945 годы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: Julien Warnand / EPA / TASS

И этот институт со своей задачей "справился". Согласно открытым данным, исследователи оценили сумму нанесённого ущерба в 6,22 триллиона злотых. Если пересчитать по нынешнему курсу, то это более 1,34 триллиона евро. Просто астрономическая сумма даже для сытой Германии, которая является локомотивом для экономики Евросоюза.

Пока непонятно, когда этот счёт будет выставлен официальному Берлину (до выборов в Польше или после) и как поляки намереваются забирать "свои" деньги. Ведь главное сильно захотеть...

Как видно, аппетиты политиков из Варшавы просто зашкаливают. Но и этого им показалось мало. Польша решила оценить "ущерб" от СССР во время Второй мировой войны. Как сообщило информационное агентство PAP, уже в этом месяце в Польше начнёт свою работу комиссия по оценке ущерба, который Советский Союз якобы нанёс в годы Второй мировой войны.

По утверждению Аркадиуша Мулярчика, замглавы МИД Польши и уполномоченного правительства по вопросам репараций, в работе комиссии примут участие десятки польских ученых и специалистов из других стран, в том числе и из Украины.

Кроме того, чиновник заверил, что потери Польши в военные годы были просто гигантскими. Ведь были утеряны не только материальные ценности. Были "разграблены" произведения искусства и культурные ценности, ресурсы банков и страховых компаний. Более того, эти ресурсы потом якобы "эксплуатировались" на протяжении многих десятилетий.

Для справки, потери СССР при освобождении Польши по разным данным составили от 477 до 600 тысяч человек. Советский Союз понёс колоссальные людские потери, для того чтобы подарить полякам свободу от фашистского ига. И теперь Варшава выставляет какие-то претензии...

Кроме того, Советский Союз потратил огромные суммы на послевоенное восстановление Польши. Где-то даже в ущерб себе и собственному населению. Точно подсчитать эту сумму не представляется возможным, поскольку СССР стал поддерживать Польшу ещё задолго до Победы. Взять те же расходы на содержание Войска Польского, сформированного в СССР! А ещё в 1945 году, до капитуляции Германии, Польша получила 45 тысяч тонн угля, 280 тысяч тонн нефти и 130 тысяч тонн продовольствия. Шла война и это всё могло остаться в Союзе, но по-братски было передано полякам. Дальше больше...

В послевоенные годы СССР очень щедро поддерживал Польшу "натурой". Только в 1946-1947 гг. Польша получила 700 тысяч тонн зерна. В это время в Союзе был голод, унесший несколько сотен тысяч жизней. Зерно могло остаться в стране, но было передано "братской" Польше.

В послевоенные годы Москва очень щедро кредитовала Варшаву. Под мизерный процент. Деньги направлялись на восстановление ПНР. Но поляки даже не удосужились вернуть занятые деньги. В результате в 1956 году СССР просто списал остатки долга.

Прямые траты Советского Союза на содержание Польши с 1944 по 1960 годы составили около 600 миллиардов долларов в тех ценах! А ещё Советский Союз восстанавливал разрушенную инфраструктуру Польши и добровольно отдавал 15% от суммы репараций, получаемых от Германии.

И потом СССР всячески поддерживал "братскую" Польшу. Всем чем мог.

Кстати, от каких-либо дальнейших финансовых требований к Германии Польша отказалась ещё в 1953 году. Посчитали, что немцы рассчитались. Окончательно данный вопрос был урегулирован в 1990 году, когда в договоре об урегулировании отношений с Германией были проставлены подписи представителей СССР, США, Великобритании, Франции, ФРГ и ГДР. На тот момент условия договора полностью устраивали Варшаву.

Теперь Польша снова требует. Требует с Германии, намерена требовать с России, как с правопреемницы СССР. Аппетиты польских деятелей постоянно растут. Теперь понятно, почему Польша активно перевооружается. Есть вероятность, что окончательно потерявшие всякую связь с реальностью варшавские деятели переживают, что начнут спрашивать с Польши.