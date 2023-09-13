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В НАТО признали, что им нечего противопоставить российским планирующим авиабомбам
ВКС России стали применять планирующие фугасные бомбы. И это очень не понравилось НАТО

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Бомба ФАБ-500 с модулем УМПК. Фото Telegram / BMPD

В ходе Специальной военной операции на сопредельной территории ВКС России стали применять новый вид вооружения – планирующие авиационные бомбы. Это классические фугаски, которые стараниями отечественных инженеров стали высокоточным оружием. К обычному "чугунию" приделывается унифицированный модуль планирования и коррекции. После этого свободнопадающая бомба превращается в дальнобойное высокоточное средство поражения. 

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Применение планирующих бомб существенно повысило эффективность применения самолётов оперативно-тактической авиации, поскольку они не входят в зону ПВО противника. С появлением относительно недорогих модулей планирования и коррекции количество самолётовылетов на поражение выявленных целей существенно возросло. 

Сначала УМПК ставили на бомбы ФАБ-500. Затем появились аналогичные модули и для бомб меньшего калибра – ФАБ-250. Но "вишенкой на торте" стало появление модуля планирования для авиационной бомбы ФАБ-1500 М54. Первое применение такой бомбы состоялось недавно. Это очень мощный авиационный боеприпас, предназначенный для уничтожения особо важных и сильно укреплённых объектов противника. Согласно открытым данным, дальность применения такой полуторатонной бомбы с УМПК значительно больше, чем у планирующий бомб меньшего калибра. 

Появление такого оружия, в данном случае речь идёт о всех планирующих бомбах, стало неожиданностью для недругов России. Настоящим ушатом холодной воды. Ведь в западных штабах искренне верили своим политикам, заявлявшим, что экономика России уже "в клочья" из-за санкций, а запасы ракет у нашей армии скоро иссякнут. 

Но рано или поздно после стадии отрицания наступает неизбежная стадия принятия. Вот и в НАТО признали, что им нечего противопоставить российским планирующим авиабомбам. Довольно показательная публикация вышла на страницах американского издания The Washington Post.

В материале журналистов из США приведены слова спикера Повитряных сил Украины Юрия Игната. Он заявил, что украинским военным практически нечего противопоставить российским планирующим бомбам. 

Теоретически этим бомбам можно противостоять, но сбить их крайне сложно, практически невозможно.

Как заверили Игнат, имеющиеся в распоряжении ВСУ средства ПВО ещё как-то могут пытаться перехватывать крылатые ракеты, но они фактически бесполезны против планирующих бомб. Единственным способом борьбы являются истребители западного образца, способные противостоять носителям таких бомб – самолётам ВКС России.

Казалось бы, какая связь между российскими бомбами с УМПК, НАТО и Повитряными силами ВСУ? Ведь на первый взгляд кажется, что спикер в очередной раз стал выпрашивать у западных "партнёров" современные самолёты. Мол, защищаться нечем... Всё очень просто. 

Во-первых, командование ВСУ не является самостоятельным. Оно полностью подчиняется западным кураторам. Да и сами ВСУ давно превратились в прокси-армию Североатлантического альянса. Соответственно, устами украинского спикер НАТОвцы признали то, что сами не могли озвучить. Не комильфо.

Во-вторых, Игнат заявил про имеющиеся средства ПВО. Надо понимать, что за полтора года коллективный Запад передал Украине уже все имеющиеся у него на вооружении типы зенитно-ракетных комплексов. И все эти современные системы IRIS-T, NASAMS и Patriot оказались бессильными против обычных фугасных бомб. Это не говоря о многочисленных средствах ПВО ближнего радиуса действия. 

Можно только догадываться, как морщат свои высокие лбы западные штабисты и конструкторы вооружения в поисках решения неожиданной проблемы. И это с учётом того, что состояние западного оборонного комплекса очень далеко от идеала. 

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#армия #оружие #авиация #вкс #самолеты #бомбы #фаб-500
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