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В ВКС России создаются специальные вертолётные подразделения по борьбе с БПЛА
Для уничтожения беспилотников противника в ВКС сформированы новые подразделения на вертолётах Ми-28

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Ми-28НМ. Фото: пресс-служба холдинга "Вертолёты России"

Беспилотные летательные аппараты стали обязательным инструментом любых современных боевых действий. При помощи БПЛА производятся разведка и целеуказание, а также поражение живой силы и техники противника. Правда, в последнее время одна из стран, отстаивающая "настоящие демократические ценности Запада" всё чаще использует беспилотники для атак гражданских объектов на территории России.

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В связи с растущей угрозой от такого типа атак в ВКС России создаются специальные вертолётные подразделения по борьбе с БПЛА. Соответствующую информацию распространили СМИ со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве страны. 

Новые подразделения развёрнуты сразу в нескольких регионах страны. На их вооружении стоят ударные вертолёты Ми-28 "Ночной охотник". И эти подразделения уже несут боевое дежурство. Экипажи вертолётов прошли соответствующую подготовку и способны осуществлять перехват дронов днём и ночью в любых метеоусловиях. Места дислокации, а также состав охотников за беспилотниками не разглашаются.

Некоторое время назад в лентах информационных агентств появлялось сообщение о том, что экипаж вертолёта Ми-28 сбил беспилотник, летевший по направлению к Москве. Произошло это ночью, экипаж уничтожил цель при помощи бортовой 30-мм автоматической пушки.

Необходимо отметить, что всё новое – это хорошо забытое старое. И во времена СССР, и во времена уже современной России экипажи ударных вертолётов Ми-24 привлекались к дежурству по противовоздушной обороне (ПВО). Основная задача вертолётов – обнаружение и перехват тихоходных малоразмерных воздушных целей. 

В данном случае выбор Ми-28 в качестве охотника за БПЛА очевиден. Всё дело в том, что вертолёт Ми-28НМ оснащёны надвтулочной РЛС, способной обнаруживать воздушные и наземные объекты. Другие современные боевые вертолёты такой радиолокационной станции не имеют.

Кроме автоматической пушки в комплекс вооружения вертолёта также входят ракеты "Игла-В" (авиационный вариант ПЗРК) класса "воздух-воздух". А ещё Ми-28 стал первым отечественным вертолётом, получившим ракету Р-74М класса "воздух-воздух" малого радиуса действия. Ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения.  

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#авиация #бпла #беспилотники #дроны #пво #вкс россии #вертолеты #ми-28
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