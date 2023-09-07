США хотели заявить о боевой готовности своей первой гиперзвуковой ракеты уже 30 сентября. Не получилось

Пара самолётов МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Фото: Минобороны России

В будущих вооружённых конфликтах приоритет за оружием нового типа – гиперзвуковым. Конечно, никто не собирается отменять традиционные образцы типы вооружений, но для поражения особо важных объектов (заглубленные командные пункты, склады, мосты, позиции ПВО) лучше всего подойдут именно гиперзвуковые ракеты. Последнее неоднократно на практике доказывала армия России.

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Кстати, именно России принадлежит первенство в разработке, постановке на вооружение и массовом внедрении гиперзвуковых систем. У Вооружённых сил России на балансе есть ракеты "Кинжал" воздушного базирования, противокорабельные "Цирконы", а для особо непонятливых ещё и гиперзвуковые планирующие боевые блоки "Авангард". Последние ставятся на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Но это уже последний аргумент.

Китай также преуспел в разработке гиперзвука. А вот у США, по-прежнему претендующих на мировую гегемонию и собственную "исключительность" с этим делом что-то не заладилось. Штаты остаются аутсайдерами в разработке гиперзвука. Достаточно вспомнить имевшие место испытания "супер-пупер" ракеты AGM-183A ARRW воздушного базирования.

Ракета AGM-183A ARRW под крылом бомбардировщика B-52H. Фото: ВВС США

Сначала Пентагон заверял весь мир в том, что всё ОК! Но последние испытания всё же были признаны неудачными, после чего программу данного изделия быстренько свернули, чтобы сосредоточиться на другом изделии.

Кстати, интересно, что разработка гиперзвукового оружия для ВВС, ВМС и армии США – это три совершенно разных программы. С ВВС уже всё понятно. Там не задалось. С Военно-морскими силами более чем непонятно. Американцы собираются оснастить свои жутко дорогие (и очень бесполезные) стелс-эсминцы типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами. Вся проблема в том, что этих ракет просто ещё нет физически. Дальше всего продвинулась программа создания гиперзвукового оружия для армии США. В Америке под армией подразумеваются Сухопутные войска. Поэтому в данном случае речь идёт о гиперзвуковых оперативно-тактических ракетах. Но и там не без заморочек.

Пусковая установка для ракет LRHW. Фото из открытых источников

Стало известно, что Пентагон не стал рисковать с пуском гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Министерство планировало провести летные испытания на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, чтобы проинформировать нас о разработке гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытания не состоялись.

При этом в заявлении военных США ни слова о причинах отмены запуска. Тем не менее, как заявляет Bloomberg, такое решение вызывает ряд вопросов касательно графика всей программы, а также того, сможет ли армия достичь своей цели. В первоначальных планах военные планировали объявить новую гиперзвуковую ракету боеспособной уже 30 сентября 2023 года! И именно эта ракета должна стать первым гиперзвуковым оружием США.

В то же время в заявлении Пентагона указано, что даже без лётных испытаний военным удалось собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения. Эти данные должны способствовать дальнейшему прогрессу в развёртывании гиперзвукового наступательного оружия.

Пуск ракеты LRHW. Компьютерная графика. Изображение из открытых источников

Первой частью, которая должна получить на вооружение новые ракеты LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), должен стать 5-й армейский батальон 3-го полка полевой артиллерии на базе Льюис-Маккорд, штат Вашингтон. Заявленная дальность новых ракет составляет 2875 километров, а максимальная скорость полёта – 17 Махов.