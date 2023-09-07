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Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
Британцы пытались сохранить репутацию и заявили, что их танк был уничтожен артиллерией. Но это не так

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Танк Challenger 2. Фото из открытых источников

Недавно весь мир облетела новость – британский основной боевой танк Challenger 2 был уничтожен российской армией на Запорожском направлении. Как не тяжело было британцам признавать потерю танка, который "никогда не уничтожался противником", признать пришлось. Факты – вещь упрямая.

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Правда, Министерство обороны Великобритании заявило о том, что боевая машина, переданная ВСУ, была уничтожена артиллерийским ударом. Кроме того, целый ряд экспертов с берегов туманного Альбиона сразу указал на то, что их танк не "метнул башню" после детонации боекомплекта. Соответственно это говорит о якобы высоких характеристиках защиты танка. Нелепая попытка оправдаться, не более. А так британцы соврали. 

В результате даже в США уличили Лондон во лжи. Довольно любопытный материал вышел на страницах профильного издания Military Watch.

Эксперты издания сообщили, что на кадрах видео, снятом с российского беспилотника, видно, что в танк попала управляемая противотанковая ракета. После чего появился большой столб дыма. Это свидетельствует о возгорании "Челленджера". Первоначально предполагалось, что речь идёт ракете "Вихрь-1", запущенной ударным вертолётом Ка-52. Однако сообщения российских СМИ и телеграм-каналов говорят о том, что ракета была выпущена из переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет". 

Что касается британцев, то они заявили о том, что танк был уничтожен вследствие двух последовательных попаданий артиллерийских снарядов. Имеющиеся кадры опровергают это заявление. Кроме того, в ряде британских СМИ появились утверждения, что танк был ничтожен ударом беспилотника-камикадзе "Ланцет". Такая версия тоже противоречит видео объективного контроля. 

Американские аналитики говорят, что поскольку движущиеся танки, как и другие аналогичные цели, тяжело поразить артиллерийским ударом, заявление такого рода принесло бы меньший репутационный ущерб программе "Челленджер-2", чем признание уязвимости перед российскими переносными ракетами. 

Отмечено, что Challenger 2 заметно медленнее, имеет более слабую пушку и менее развитую систему управления огнём по сравнению с топовыми американскими и немецкими танками. Британская боевая машина рекламируется за счёт высокой степени броневой защиты. Поэтому уничтожение танка после попадания в лобовую проекцию является очень "разрушительным" для репутации "Челленджера". 

В общем, британцы соврали. Впрочем, в данном случае абсолютно нечему удивляться, поскольку ложь является одним из столпов всей западной политики.

Что касается того, чем был уничтожен танк, для России это не особо важно. Главное, что он ушёл в минус. Но в любом случае бойцы пенетрировашие [пенетрация – проникновение конического тела в вязкую среду, в данном случае это броня танка, прим.] заморского бронированного "зверя" достойны наград.

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#армия #танки #оружие #challenger 2 #бронетехника #птрк
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