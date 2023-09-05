Цены на бензин в Великобритании растут рекордными темпами. Это привело к росту воровства на АЗС

Страны Европы в буквальном смысле лихорадит. Правительства и население этих государств могут теперь забыть о процветающей экономике. Не стала исключением и Великобритания. Чопорные англичане теперь с грустью и тоской вспоминают ещё недавние времена, когда могли себе ни в чем не отказывать.

Но времена безрассудного и неограниченного потребления теперь в прошлом и вряд ли когда-нибудь вернутся на берега туманного Альбиона. Среднестатистические британцы вынуждены сильно экономить и постоянно "затягивать пояса" из-за галопирующей инфляции. Цены растут абсолютно на всё, в том числе и на автомобильное топливо.

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Как пишет пресса, в августе британские водители испытали сильнейший шок, когда цены на бензин и дизельное топливо продемонстрировали самый большой скачок за последние 23 года. Всё из-за роста мировых цен на сырую нефть.

Согласно данным Британской автомобильной ассоциации (RAC), стоимость заправки бака бензином в августе стала дороже на 4 фунта по сравнению с июлем. Стоимость заправки дизельным топливом выросла на 4,41 фунта стерлингов.

По данным агентства Bloomberg, выросшие цены на топливо привели к участившимся случаям воровства на АЗС. Британский синдикат нефтяной безопасности сообщил, что количество не оплаченных чеков на заправках выросло на 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Злоумышленники делятся на две категории. Первая – это те которые изначально не планировали платить. Они просто заправляются и уезжают. Вторая – это те, которые соглашаются заплатить, но не имеют на это средств, либо не возвращаются с оплатой. На долю последних приходится две трети воровства топлива на заправках.