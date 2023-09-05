Командование ВСУ и военные советники НАТО долгое время берегли танки Challenger 2. Но один всё же попался

Британский основной боевой танк Challenger 2. Фото: army.mod.uk

Кроме США, пожалуй, больше всех в эскалации на сопредельной России территории заинтересована Великобритания. Остается только догадываться, какие у Лондона интересы на территории Украины, но они есть. На это указывают воинственная риторика британских политиков, невзирая на политические пристрастия, и всяческая военная помощь, оказываемая киевским властям со стороны британцев.

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Одним из немногих элементов военной помощи со стороны Великобритании стала передача ВСУ основных боевых танков Challenger 2. В отличие от коллективных европейцев британцы поскупились: "подарили" всего 14 боевых машин. Даже США пообещали больше танков, правда, пока не спешат передавать. Хотя "жадность" англичан вполне объяснима. В самой британской армии с танками совсем не густо. Как признают даже западные эксперты, в армии королевства танков меньше, чем лошадей в парадных полках.

Но сейчас речь не об этом. Всё дело в том, что на протяжении десятилетий британский "Челленджер", созданный под занавес холодной войны, считался фактически неуязвимым из-за толстой брони и мощной 120-мм нарезной пушки, способной достать оппонента практически на предельной для танкового боя дистанции.

За время эксплуатации "Челленджера" британские танкисты не понесли ни одной боевой потери, зато издалека лихо щёлкали танки армии Саддама Хусейна во время иракской компании. Правда, всё же один досадный инцидент у британцев был. Один из "Челленджеров" был уничтожен дружественным огнём. Экипаж аналогичного танка принял уехавшую вперед машину коллег то ли за танк иракцев, то или за их дот. В результате погибли два британских танкиста.

Если не считать этого случая, то больше уничтоженных британских танков не было. Чего нельзя сказать о "Леопардах" немецкого производства и об американских "Абрамсах". Немецкие "кошки", стоявшие на вооружении армии Турции, лихо горели под ударами курдов в Сирии. Кроме того, "Леопарды", переданные ВСУ, не стали вундерфаффе и продолжают гореть в степях бывшей незалежной. Что касается американских танков, "Абрамсы" вооруженных сил Саудовской Аравии неоднократно уничтожались йеменскими повстанцами из противотанкового оружия советского производства!

В общем, британцам было чем гордится. Они смело могли утверждать, что боевых потерь "Челленджеров" нет. Быть может именно для того, чтобы сохранить репутацию неубиваемого танка, британские советники запретили ВСУ выкатывать танки этого типа на передовую. Долгое время о "Челленджерах" только говорили, но их не было видно в бою.

Уничтоженный британский танк. Фото: соцсети

Но ничего не вечно. Танки тоже. Поставленное в безысходное положение провальным контрнаступлением командование ВСУ всё же бросило "Челленджеры" в бой. Результат не заставил себя ждать. Российские военные впервые уничтожили британский танк Challenger 2. Об этом сообщил ряд телеграм-каналов. Информация была распространена российскими СМИ.

Как сообщается, британский танк был уничтожен возле села Работино в Запорожской области. На представленных кадрах можно увидеть горящий танк ВСУ, стоящий на обочине дороги. Согласно опубликованным данным, уничтоженный танк принадлежал элитной 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, брошенной в контрнаступ.

Конечно, со 100% уверенностью говорить о том, что уничтоженная боевая машина является расхваленным "британцем" нельзя. Танк объят пламенем и окутан дымом, да и ракурс съёмки не позволяет чётко идентифицировать уничтоженный танк. Но характерный силуэт сожжённой бронемашины позволяет с высокой долей вероятности считать, что это именно Challenger 2.