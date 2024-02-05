И это не какие-нибудь грибы элитных сортов, а вполне доступные каждому

Португальские ученые из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору проводя опыты над грибами и их клетками, обнаружили ранее неизвестные фракции, способные подавлять деятельность раковых клеток. Причем в исследовании применялись вполне доступные каждому сорта грибов, а не какие-нибудь элитные.

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Данные необычные свойства были обнаружены при работе с шампиньонами и белыми грибами. Ученые проводили эксперименты, проверяя лабораторные реактивы и качество лекарств. Ученые добавили, что можно усилить эффект воздействия, однако тогда под удар попадут не только раковые клетки, но и здоровые. В данный момент выясняется, как можно добиться максимального эффекта без вреда для здоровья человека.

Кроме грибов для профилактики рекомендуется употреблять в пищу капусту разных видов, брокколи, чеснок, цельные зерна, красное вино и красный виноград, помидоры, зеленый чай, морские водоросли, чернику, зелень с темными листьями, семечки льна, чернику, а также цитрусовые. Наиболее максимальный эффект был замечен у грейпфрутов.

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Однако специалисты подчеркивают, что употребление вышеперечисленных продуктов не является максимальной гарантией от заболевания и поэтому лучше не забывать о своем здоровье и проходить диспансеризацию.