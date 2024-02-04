Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
alexsey100025
Приморье получит более 300 млрд рублей на коммунальное хозяйство
Многочисленные аварии, прокатившиеся по краю в этом отопительном сезоне, заинтересовали Кабинет министров

реклама

Зима 2024 года показала полную неготовность к прохождению отопительного сезона в Приморском краю. Порывы случаются постоянно и повсеместно, что местами обусловлено критической изношенностью коммунальной сети. Хоть край и далеко от Москвы, однако Кабинет министров обратил на происходящее свое внимание.

реклама

Больше всего денег достанется Владивостоку, за 6 лет в городе планируется строительство и реконструкция не только уже существующих тепловых сетей, но и возведение новых. Помимо этого, будут построены 22 новые котельных, построены ливневые и обычная канализации. Затронет проект и очистные сооружения. В общей сложности на это планируется затратить несколько десятков миллиардов рублей. Также предусмотрена реконструкция 400 километров сети водоснабжения за 24 миллиарда.

Самым дорогим из всех проектов станет реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2. Ее планируют полностью завершить к 2028 году, правда, на данный момент имеются некоторые трудности с рабочей силой на объекте, но, как заверяют чиновники, проблема носит временный характер. Обойдется реализация проекта в 69 млрд рублей.

На недавно построенные очистные сооружения на острове Русском намерены потратить около миллиарда. А в новом микрорайоне Патрокл запланировано строительство канализационной насосной станции. В бухте Лазурная - строительство объектов водоотведения. На Пушкинском месторождении подземных вод - ввод в строй второй и третьей очереди очистных сооружений.  

В общей сложности под реконструкцию или капитальный ремонт подпадают 242 километра инженерных сетей и 149 километров сети, идущим к ресурсоснабжающим организациям. Сюда же войдут строительство или реконструкции трансформаторных подстанций, тепловых насосных станций и 168 центральных тепловых пунктов.

Сумма, которую готовы выделить городу в течении 6 лет на реализацию всех проектов, составит немыслимые 279 млрд. рублей. Однако, "плюшки" ждут не только дальневосточную столицу, но и остальные приморские города. 

6,8 млрд предусмотрено для Находки. На эти деньги планируется реконструкция водопроводного колодца со всей прилегающей инженерной сетью в нижней зоне (963 млн. руб) В районах мыса Астафьева и микрорайона "Лазурный"  за 923 млн будут построены системы водоотведения. Остальные деньги пойдут на ремонт городских котельных, а также реконструкцию тепловых сетей.

Город Большой Камень, известный многим своим судостроительным заводом, получит от Москвы 3,7 млрд рублей на строительство 50 километров ливневой канализации. Но это не все. В городе запланировано строительство новых котельных, реконструкция тепловых сетей и прочие менее масштабные работы в сфере ЖКХ. В общей сложности на это потратят 26,5 млрд рублей за 6 лет.

Уссурийску будет выделено около 4 миллиардов, которые будут израсходованы на модернизацию ливневой канализации. Не забыли и про скандальную дамбу, разрушение которой в 2023 году практически затопило весь город и тем самым нанесло многомиллиардный ущерб. Чтобы впредь подобного не повторилось, федеральный центр готов потратить на капитальный ремонт и, где потребуется, строительство новых дамб, 12 млрд рублей.

Замыкает строчку городов Приморья, где ожидается "денежный дождь", Арсеньев. Правда, ему достанется меньше всех. Всего 2 миллиарда. Эти средства будут направлены на ремонты существующих коммуникаций.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Подводя итоги можно сказать, что федеральный центр готов выделить Приморью около 320 миллиардов рублей на реализацию всего запланированного в течении 6 лет. Много это или мало, судить сложно, так как пока делаешь в одном месте, может неожиданно рвануть в другом. Коммуникации - жутко непредсказуемая вещь.

#тепло #жкх #приморье #коммуникации
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Развитие Дальнего Востока: подтверждены сроки строительства дорог «Уссури» и в порт Восточный
Чиновник ЖКХ предложил деприватизировать и передать муниципалитетам квартиры малоимущих
Хранилища энергии из камней могут способствовать энергетическому переходу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Амурской области возводят самый протяженный мост на Дальневосточной железной дороге
+
Изменение даты на 1 декабря 10 000 года вывело Windows 11 из строя
11
Космоплан Dream Chaser был успешно подключен к грузовому модулю Shooting Star
1
Стали известны характеристики возможного чипсета в смартфоне POCO F6
+
Автосалоны Германии вынужденно предлагают скидки на новые и подержанные автомобили
+
Производитель NAND-памяти для SSD YMTC включен в список компаний, угрожающих безопасности США
7
Умное кольцо Samsung Galaxy Ring появилось в приложении Good Lock
+
MSI добавила поддержку 256 ГБ оперативной памяти DDR5 на некоторые материнские платы Z790
+
Россия достигла пика своих возможностей в производстве стали в 2023 году
3
Будущий Poco F6 будет оснащён процессором с производительностью Snapdragon 8 Gen 2
2
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
6
Китай и США нацелены на одну и ту же посадочную площадку на южном полюсе Луны
+
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
4
Комиссия FСC требует получения письменного согласия потребителей перед совершением робозвонков
+
Cyberpunk 2077 получит новый патч
+
Встроенную графику процессоров Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G сравнили в играх
2
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO X6 Neo
+
Palit RTX 4080 Super имеет два нераспаянных 8-контактных разъема питания
6
Sony запретила активировать ключи от своих игр в Steam жителям России и Беларуси
16
Волна банкротств прошла по Финляндии в 2023 году
3

Популярные статьи

Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
34
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
44
Что меня раздражает в современных мониторах
62
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
3
Украина получает серийный GLSDB
1
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
10
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+
МК-1: Воздушный крейсер в небе
2
Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР
5
История снайперского прицела ПТ: от разработки до снятия с производства
1

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
20:30
Мне рутуб нравится ещё тем, что когда экран на смартфоне выключаешь звук всё равно идёт, ютуб тупо останавливается и всё
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
A224
20:28
Вон я нашёл видео с дефолтом https://rutube.ru/video/80bc9614751a0a86eed7a8cf2bf68478/ Тестировал русский видеосервис заодно. Быстро кстати очень видео заливает прям мнгновенно.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
A224
20:27
Ну вот Remnant II по идее более тяжёлая, в дефолте жёстко упиралась в видюху на этом же месте в 405 Ватт. Разогнал и это место какое-то слабое стало. Недогруз видеокарты... В дефолте также CPU UTIL - ...
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
[Zero]
20:26
90%+ игровых IPS-мониторов давно Flicker-Free. Там или нет ШИМ, или частота в несколько килогерц.
Что меня раздражает в современных мониторах
_reven_
20:26
Для таких модов важно наличие определенных чипов памяти. Просто поставить любой чип в двое большего объема не выйдет. А нужных может не существовать впринципе.
Моддеры создали карту GeForce RTX 3070 с 12 ГБ памяти
Alex Vetrov
20:23
Пусть гонит карту, что пристал к человеку) В проц "небольшой упор". Как и в мозг.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Serezhka
20:23
Очень плохо современные игры распараллеливают. Даже Киберпук2077 упирается в одно ядро. Основной поток распараллеливать так и не научились.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Апшеронский скакел
20:23
В этом году выходит очень много "тяжёлых" игр
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
VRoman
20:22
Я наоборот предпочитаю VA вместо IPS. Изображение гораздо лучше. 1. OLED 2. VA 3. IPS - низкий контраст раздражает TN - вообще не рассматриваем, т.к. у него нет никаких преимуществ, вымерший тип. Воо...
Что меня раздражает в современных мониторах
A224
20:22
Ну посмотрим, ну это в принципе наверно актуально для более тяжёлых игр.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем