Многочисленные аварии, прокатившиеся по краю в этом отопительном сезоне, заинтересовали Кабинет министров

Зима 2024 года показала полную неготовность к прохождению отопительного сезона в Приморском краю. Порывы случаются постоянно и повсеместно, что местами обусловлено критической изношенностью коммунальной сети. Хоть край и далеко от Москвы, однако Кабинет министров обратил на происходящее свое внимание.

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Больше всего денег достанется Владивостоку, за 6 лет в городе планируется строительство и реконструкция не только уже существующих тепловых сетей, но и возведение новых. Помимо этого, будут построены 22 новые котельных, построены ливневые и обычная канализации. Затронет проект и очистные сооружения. В общей сложности на это планируется затратить несколько десятков миллиардов рублей. Также предусмотрена реконструкция 400 километров сети водоснабжения за 24 миллиарда.

Самым дорогим из всех проектов станет реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2. Ее планируют полностью завершить к 2028 году, правда, на данный момент имеются некоторые трудности с рабочей силой на объекте, но, как заверяют чиновники, проблема носит временный характер. Обойдется реализация проекта в 69 млрд рублей.

На недавно построенные очистные сооружения на острове Русском намерены потратить около миллиарда. А в новом микрорайоне Патрокл запланировано строительство канализационной насосной станции. В бухте Лазурная - строительство объектов водоотведения. На Пушкинском месторождении подземных вод - ввод в строй второй и третьей очереди очистных сооружений.

В общей сложности под реконструкцию или капитальный ремонт подпадают 242 километра инженерных сетей и 149 километров сети, идущим к ресурсоснабжающим организациям. Сюда же войдут строительство или реконструкции трансформаторных подстанций, тепловых насосных станций и 168 центральных тепловых пунктов.

Сумма, которую готовы выделить городу в течении 6 лет на реализацию всех проектов, составит немыслимые 279 млрд. рублей. Однако, "плюшки" ждут не только дальневосточную столицу, но и остальные приморские города.

6,8 млрд предусмотрено для Находки. На эти деньги планируется реконструкция водопроводного колодца со всей прилегающей инженерной сетью в нижней зоне (963 млн. руб) В районах мыса Астафьева и микрорайона "Лазурный" за 923 млн будут построены системы водоотведения. Остальные деньги пойдут на ремонт городских котельных, а также реконструкцию тепловых сетей.

Город Большой Камень, известный многим своим судостроительным заводом, получит от Москвы 3,7 млрд рублей на строительство 50 километров ливневой канализации. Но это не все. В городе запланировано строительство новых котельных, реконструкция тепловых сетей и прочие менее масштабные работы в сфере ЖКХ. В общей сложности на это потратят 26,5 млрд рублей за 6 лет.

Уссурийску будет выделено около 4 миллиардов, которые будут израсходованы на модернизацию ливневой канализации. Не забыли и про скандальную дамбу, разрушение которой в 2023 году практически затопило весь город и тем самым нанесло многомиллиардный ущерб. Чтобы впредь подобного не повторилось, федеральный центр готов потратить на капитальный ремонт и, где потребуется, строительство новых дамб, 12 млрд рублей.

Замыкает строчку городов Приморья, где ожидается "денежный дождь", Арсеньев. Правда, ему достанется меньше всех. Всего 2 миллиарда. Эти средства будут направлены на ремонты существующих коммуникаций.

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Подводя итоги можно сказать, что федеральный центр готов выделить Приморью около 320 миллиардов рублей на реализацию всего запланированного в течении 6 лет. Много это или мало, судить сложно, так как пока делаешь в одном месте, может неожиданно рвануть в другом. Коммуникации - жутко непредсказуемая вещь.