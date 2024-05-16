На данный момент 120 FPS в PUBG: Mobile поддерживают далеко не все устройства Galaxy.

PUBG: Mobile уже много лет предлагала опцию высокой частоты кадров, но до версии 3.2 она работала со скоростью не более 90 кадров в секунду на всех поддерживаемых устройствах.

реклама

С обновлением до версии 3.2 PUBG: Mobile получила поддержку 120 FPS. Обновление было выпущено для Android и iOS 13 мая и добавило поддержку 120 FPS к настройкам графики на некоторых устройствах. Список поддерживаемых устройств также включает в себя несколько смартфонов Galaxy, как сообщила компания Samsung за несколько дней до выпуска обновления игры 3.2.

Почти все флагманы Samsung, выпущенные с 2020 года, оснащены дисплеем с частотой 120 Гц, но лишь немногие смартфоны Galaxy получили поддержку 120 кадров в секунду, которые перечислены ниже.

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Причём оба варианта Galaxy S24 и S24+ (Exynos и Snapdragon) также поддерживают режим 120 FPS в PUBG: Mobile. Говоря о будущем, Samsung не сообщила, планирует ли она сотрудничать с Tencent, чтобы предоставить опцию 120 кадров в секунду на большем количестве смартфонов Galaxy. Эта опция также не поддерживается ни на одном планшете Galaxy на текущий момент.











