Цена на Pixel 8a начинается от $499, а поступит он в продажу 14 мая.

Компания Google анонсировала новый бюджетный смартфон Pixel 8a, который стал самой доступной моделью в линейке Pixel 8.

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Смартфон оснащён 6,1-дюймовым OLED-экраном с высокой частотой обновления 120 Гц, достигающим пиковой яркости в 2000 нит, и защищён от повреждений с помощью Corning Gorilla Glass 3. Для удобства использования датчик отпечатков пальцев размещен под дисплеем. На задней панели смартфона размещены две камеры: основной 64-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/1.89 и широкоугольная камера с разрешением 13 МП и диафрагмой f/2.2. Для селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 13 МП и диафрагмой f/2.2.

Pixel 8a оснащен процессором Google Tensor G3 и 8 ГБ оперативной памяти. Устройство доступно с внутренней памятью объемом 128 ГБ или 256 ГБ. Аккумулятор смартфона имеет емкость 4492 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью до 18 Вт, а также беспроводную зарядку стандарта Qi. Google обещает предоставлять обновления операционной системы Android для этого смартфона в течение семи лет.



Предварительные заказы на Pixel 8a уже начались, а само устройство поступит в продажу 14 мая. Цена на смартфон начинается от $499 за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.