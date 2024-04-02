В Китае смартфон выпущен под названием OnePlus Ace 3V и имеет немного другие характеристики.

OnePlus представила смартфон среднего класса OnePlus Nord CE 4 на глобальном рынке. Смартфон по дизайну практически не отличается от Ace 3V, выпущенного в Китае, однако имеет несколько другие характеристики.

OnePlus Nord CE 4 оснащён 6,7-дюймовым AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1100 нит. Дисплей имеет сертификацию HDR10. Устройство также получило технологию Aquatouch, которая позволяет пользоваться экраном влажными пальцами. Под дисплеем расположился сканер отпечатков пальцев.

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На задней панели смартфона расположились две камеры: 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYT-600 с поддержкой OIS и сверхширокоугольный объектив с разрешением 18 МП. На дисплее расположилась фронтальная камера на 16 МП. Смартфон способен снимать видео в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду.

OnePlus Nord 4 CE оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 3. Смартфон предлагает 8 ГБ оперативной памяти с виртуальным расширением ОЗУ ещё на 8 ГБ и 128/256 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор смартфона имеет емкость 5500 мАч и заряжается от зарядного блока мощностью 100 Вт. Устройство поставляется на ОС OxygenOS 14 на базе Android 14 прямо из коробки.

В Индии цена OnePlus Nord CE 4 начинается с 24 999 рупий (~27 700 рублей) за базовый вариант 8 ГБ + 128 ГБ, тогда как вариант 8 ГБ + 256 ГБ стоит 26 999 рупий (~30 000 рублей). Он доступен в цветах Dark Chrome и Celedon Marble.