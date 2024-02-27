Технология способна охладить чипсет практически на 10 градусов по Цельсию.

На проходящем в Барселоне мероприятии MWC 2024 компания Infinix представила новую технологию охлаждения под названием CoolMax, которая разработана специально для флагманских смартфонов. Компания объявила, что собирается выпустить первый игровой смартфон с двухъядерным процессором. В смартфоне, как ожидается, будет использоваться технология CoolMax.

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Технология охлаждения CoolMax от Infinix объединяет в смартфоне компактный охлаждающий вентилятор и термоэлектрическое охлаждение (модуль Пельтье). Компания утверждает, что данная технология позволяет снизить температуру чипсета до 10 градусов по Цельсию. Кроме того, CoolMax работает в паре с алгоритмом искусственного интеллекта. Искусственный интеллект динамически настраивает большие ядра для тяжелых задач и переключается на меньшие/средние ядра для более легких операций, что способствует снижению выделения тепла и более низким уровням температуры.

Infinix заявила, что сумела достичь высоких баллов в AnTuTu благодаря этой системе охлаждения. Компания протестировала технологию на концептуальном игровом смартфоне на базе процессора MediaTek Dimensity 9300 SoC, и устройству удалось набрать 2 215 639 баллов.

Infinix, возможно, предложит свой новый игровой смартфон с чипсетом Dimensity 9300, технологией CoolMax, графическим процессором Immortalis-G720 и искусственным интеллектом позднее в этом году. Хотя официально это не объявлено, смартфон может называться Infinix GT Ultra.