В Китае за новинку просят 6499 юаней (~85 000 рублей).

Xiaomi официально выпустила в Китае Xiaomi 14 Ultra с передовой 50-мегапиксельной камерой от Leica для впечатляющих снимков.





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Xiaomi 14 Ultra оснащен 6,73-дюймовым 2K OLED-дисплеем LTPO с разрешением 3200 x 1440 пикселей, обеспечивающим пиковую яркость 3000 нит и плотность пикселей 522 PPI. Дисплей имеет адаптивную частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц.

Под капотом стоит процессор Snapdragon 8 Gen 3 с жидкостным охлаждением для лучшего регулирования температуры. Доступен в трех конфигурациях: 12 ГБ ОЗУ с объемом памяти 256 ГБ, 16 ГБ ОЗУ с объемом памяти 512 ГБ и 16 ГБ ОЗУ с объемом памяти 1 ТБ. Смартфон будет работать на HyperOS на базе Android 14 из коробки.

Что касается камер, то 14 Ultra может похвастаться системой из четырех камер, включая 1-дюймовую 50-мегапиксельную основную камеру Sony LYT-900 с оптической стабилизацией изображения и бесступенчатой диафрагмой f/1,63-f/4,0, а также сверхширокоугольной камерой на 50 МП с диафрагмой f/1,8.

Кроме того, имеется портретный телеобъектив на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, диафрагмой f/1,8 и 3,2-кратным увеличением, а также перископический телеобъектив на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, диафрагмой f/2,5 и 5-кратным увеличением. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 МП.

Xiaomi разработали AISP для обработки при помощи искусственного интеллекта. Он может похвастаться 30-кратным суперзумом с ИИ, записью видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду и захватом полнофокусного видео 8K на всех фокусных расстояниях. Устройство также поддерживает замедленную запись с высокой частотой кадров и поставляется с профессиональным пакетом для фотосъемки, включая полный набор возможностей Leica и возможности настройки.

В устройстве также реализована двойная спутниковая связь, которая включает в себя собственный чип улучшения сигнала Xiaomi — Surge T1. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5300 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Xiaomi 14 Ultra выпускается в черном и белом цветах, а также была представлена версия из синей керамики под названием Dragon Crystal Blue. Предварительные продажи уже начались: стандартная версия поступит в продажу 27 февраля, а специальная версия из титана будет доступна с 12 марта. Цены начинаются от 6499 юаней (~85 000 рублей) за конфигурацию 12 ГБ + 256 ГБ. Выход флагмана на глобальный рынок запланирован на 25 февраля.