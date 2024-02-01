Новинка от Samsung получила почти идеальную оценку ремонтопригодности.

За последние несколько лет компания Samsung работала над усовершенствованием своих смартфонов, улучшая дисплей, камеры, программные функции и плавность работы, а также качество сборки и ремонтопригодность. Новый Galaxy S24 достигает почти идеального показателя ремонтопригодности.

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На ютуб-канале PBKreviews появилось новое видео разбора базовой модели Galaxy S24. На видео показаны все внутренности Galaxy S24 и алгоритм действий, который придется выполнить при самостоятельном ремонте смартфона.

В Galaxy S24 используется клейкая лента с язычком для аккумулятора, что позволяет с легкостью заменить его. Прошли те времена, когда приходилось использовать термофен, чтобы отделить батарею от внутренней рамы.

В видеоролике также предлагается более подробно рассмотреть испарительную камеру, которая охлаждает чип Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400 (зависит от рынка). И действительно, этот охлаждающий элемент больше, чем испарительная камера Galaxy S23.

При изготовлении Galaxy S24 Samsung использовала очень мало клея. Задняя панель удерживается на месте клеем, но большинство внутренних компонентов фиксируются винтами.

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Galaxy S24 получил почти идеальную оценку ремонтопригодности 9/10 согласно системе оценивания PBKReview. Смартфон получил отличные оценки 2/2 в таких категориях, как наличие запчастей, замена аккумулятора и замена различных деталей. Galaxy S24 получил 1,5 балла из 2 в категориях внутреннего дизайна и замены экрана.