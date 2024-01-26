Официально Realme представит смартфон уже 29 января.

Бренд Realme объявил о предстоящем выпуске модели смартфона Realme 12 Pro, которая присоединится к уже анонсированному Realme 12 Pro+. Realme 12 Pro будет оснащен камерой с сенсором Sony IMX882, в то время как его старшая версия Pro+ будет иметь сенсор IMX890. На официальном сайте компании также указано, что смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 6 Gen 1.

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Официально датчик камеры еще не представлен, и вероятно, Realme 12 Pro будет первым смартфоном, оснащенным этим сенсором. Однако согласно информации от инсайдеров, предполагается, что этот сенсор будет обновленной версией LYT-600, который уже применяется в моделях Oppo Reno 11 5G и Vivo S18E.

Основная камера Realme 12 Pro будет иметь разрешение 50 МП и, согласно сообщению, "совершит революцию" в области фотографии. Смартфон на рендерах представлен в цвете Cream Gold и имеет три камеры без объектива перископа.

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Realme 12 Pro будет иметь 20-кратный зум (в отличие от 120-кратного увеличения на Pro+), и ожидается, что это будет означать присутствие 2-кратного телеобъектива с 10-кратным цифровым зумом. Более подробную информацию о Realme 12 Pro мы узнаем 29 января, когда будут представлены эти новые модели смартфонов.